Ambra Lombardo seno nudo sui social/ Dopo la rottura con Kikò Nalli…

Ambra Lombardo usa la scusa dell’abbronzatura per pubblicare una foto che ha fatto già il giro del web e dei social in poche ore. La bella maestrina che ha presto parte al Grande Fratello qualche anno fa e che nella casa di Cinecittà ha trovato l’amore di Kikò Nalli, nei giorni scorsi ha chiuso con l’ex di Tina Cipollari dicendosi pronta a vivere il resto della sua vita con il sorriso e senza accontentarsi mai. Il primo step è stato mettere insieme un fisico mozzafiato come lei stessa ha ammesso nei giorni scorsi postando una sua foto in costume e invitando tutti ad allenarsi, e adesso? Poco fa sul suo profilo Instagram ha posato usando i capelli a mo’ di foulard per coprire il collo e rendere ancora più evidente la differenza di colore tra il suo volto e il resto del corpo.

AMBRA LOMBARDO LASCIA INTRAVEDERE IL SUO SENO NUDO E…

In particolare, Ambra Lombardo scrive su Instagram: “Parte il giallo settembrino! In questo periodo dell’anno quante olivastre con abbronzatura sbiadita tendenti al giallo-verde come me?”. In effetti a guardare bene la foto si nota molto il colore del viso ben diverso da quello del corpo ma siamo sicuri che i fan, soprattutto i maschi, si siano soffermati su altri dettagli e, in particolare, il suo seno lievitato nei mesi scorsi quando la maestrina ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. Qualcuno avanza l’ipotesi che dopo la rottura con Kikò Nalli la vedremo sempre più spesso in queste vesti hot sui social, e in tv?

Ecco di seguito il suo post:





