Ambra Lombardo si è sposata/ Kiko Nalli provoca: “Signore fino alla fine…”

Ambra Lombardo si è sposata: la reazione di Kiko Nalli

Ambra Lombardo, ex concorrente del Grande Fratello 16, si è sposata con Lorenzo Cascino. In queste ore, è arrivata anche la reazione di Kiko Nalli, l’hair style con il quale la professoressa ha avuto una storia nata nella Casa. In molti ricorderanno la professoressa siciliana che, nel 2019, ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Nella casa conobbe l’hair stylist Kiko Nalli, ex marito di Tina Cipollari, con il quale intraprese una relazione. Nelle sue storie di Instagram Kiko Nalli ha risposto a tutti coloro che gli hanno chiesto un commento sulla sua ex fidanzata: “Signore fino alla fine. A tutti quelli che in questi giorni mi chiedevano cosa ne pensassi di una mia ex… posso solo rispondere con un sincero tanti auguri per una vita felice e piena di amore. Auguri!”.

Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e figli/ Un matrimonio finito e 3 ragazzi

Kiko Nalli e Ambra Lombardo: frecciatine prime delle nozze

Già nei mesi scorsi tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli erano volati stracci. A febbraio, quando in un’intervista fu chiesto all’ex marito di Tina Cipollari cosa ne pensasse della proposta di matrimonio che Lorenzo Cascino aveva fatto ad Ambra nel giorno di San Valentino, lui rispose così: “Non voglio nemmeno sapere dove sia. Sono uno che quando cancella una storia d’amore lo fa in maniera definitiva”. Affermazione a cui Ambra aveva risposto contrariata: “Cancellata? Cit.? Ma se sono stata implorata in tutte le lingue e le salse per mesi, con messaggi, chiamate, videochiamate, mail, lettere, messaggi di fumo, poste sotto casa a Milano e in Sicilia…”. La Professoressa di Tiki Taka e l’imprenditore sono legati da circa un anno: si sono conosciuti nell’estate 2021 durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset, amico di entrambi.

LEGGI ANCHE:

Kikò Nalli annuncia "Mi sono fidanzato"/ Chi è? "Una donna splendida, gran feeling"Ambra Lombardo "Resterò casta fino a Capodanno"/ "Non voglio più essere usata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA