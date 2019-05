Ambra Lombardo, sorpresa per Kikò Nalli/ Nuovo momento romantico al Grande Fratello

Anche Kikò Nalli sarà uno dei protagonisti della nuova diretta del Grande Fratello 2019. Per l’ex marito di Tina Cipollari arriva un nuovo romantico momento. Ad annunciarlo è stata Barbara d’Urso nella puntata di Pomeriggio 5 che anticipa la diretta del relity, svelando che Ambra Lombardo ha in serbo per Kikò una bellissima sorpresa. Il pubblico assisterà ad un momento d’amore che sarà per il noto hairstylist una bellissima sorpresa. Di lei Kikò ha spesso parlato anche questa settimana. Nalli ha infatti ammesso di avere qualche dubbio sul loro rapporto, soprattutto dovuto al fatto che tutto è capitato improvvisamente e mentre lui è chiuso in Casa, senza poter avere contatti con l’esterno. “Non so cosa sta succedendo” ha ammesso Kikò, chiacchierando con Vladimir Luxuria pochi giorni fa.

AMBRA LOMBARDO E LE PERPLESSITÀ DI KIKO’ NALLI

Kikò Nalli ha parlato di Ambra Lombardo, ammettendo di avere delle perplessità. “Non so se lei è ancora decisa a frequentarmi, che sta facendo, come sta vivendo la situazione fuori – ha spiegato a Vladimir al Grande Fratello 16 – Mi piace stare con i piedi per terra, il tempo farà il suo corso. Mi faccio delle domande. Dicono che ha fatto la scena, ma anche se fosse cosa le resta in tasca? Qui poi stiamo parlando di piacersi, non di un amore formato. E poi non sono un uomo che può scaturire qualcosa in una donna?”. Kikò non si aspetta che, da fuori, Ambra lo segue sempre e che per lui ha organizzato una bellissima sorpresa che vedremo questa sera nel corso della nuova diretta del Grande Fratello.

