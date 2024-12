Kikò Nalli e Tina Cipollari, quindici anni insieme prima di separarsi: “Le cose tra noi non funzionavano più”

Kikò Nalli ha indubbiamente ricoperto un ruolo importantissimo nella vita sentimentale di Tina Cipollari. Insieme hanno vissuto un grande amore e messo al mondo tre figli, costruendo una bellissima famiglia che ha resistito anche alle intemperie del loro rapporto. Kikò Nalli e Tina Cipollari infatti si sono lasciati nel 2018, dopo quindici anni di matrimonio. In diverse interviste l’uomo ha dichiarato che il motivo della rottura è stato il graduale allentamento del sentimento, ma ha assicurato di essere in ottimi rapporti con la showgirl.

In una intervista rilasciata tempo fa Radio Chat, l’ex marito di Tina era entrato lievemente più nel dettaglio della questione ammettendo che “le cose non andavano”. “Abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli ma alla fine abbiamo scelto per la separazione”, spiega Kikò Nalli.

Dopo il grande amore vissuto per Tina Cipollari, Kikò Nalli è tornato in pista vivendo una breve love story al Grande Fratello con Ambra Lombardo. Sembrava che i due potessero costruire qualcosa di importante insieme, ma finita l’esperienza a Cinecittà, qualcosa tra i due si è rotto irrimediabilmente.

Per l’ex concorrente gieffina, l’ex marito di Tina Cipollari non era veramente interessato o innamorato di lei. “Il nostro amore è nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato”, aveva spiegato dura la Lombardo in un passaggio su Dipiù TV. “Ma lui non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”, aveva rivelato l’insegnante in occasione del matrimonio col suo nuovo compagno Lorenzo.

