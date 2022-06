Ambra Lombardo svela “con Lorenzo Cascino è stato amore a prima vista”/ “La svolta quando…”

Ambra Lombardo si è sposata: l’ex concorrente del Grande Fratello racconta il suo matrimonio e svela progetti futuri in un’intervista. Il lieto evento è stato celebrato nella sua Sicilia, presso la Basilica di Santa Maria Maggiore a Ispica, provincia di Ragusa. Ambra Lombardo, arrivata terza a Miss Italia nel 2004, è ospite fissa nei salottini televisivi ed è nota al pubblico per la relazione con Kikò Nalli, anche lui ex concorrente del Grande Fratello. Tra loro è finita diverso tempo fa, e il parrucchiere ha anche replicato alla notizia delle imminenti nozze della sua ex. Il novello sposo, però, non appartiene al mondo dello spettacolo.

Ambra Lombardo, l'ex di Kiko Nalli si sposa con Lorenzo Cascino / I fan: "La più bella di sempre"

Ambra Lombardo: chi è il marito Lorenzo Cascino e cosa fa?

Il marito di Ambra Lombardo si chiama Lorenzo Cascino ed è un imprenditore siciliano che lavora nel campo dell’arredamento. Nell’intervista, la showgirl racconta di averlo conosciuto l’estate scorsa in Sicilia, e a quanto pare è stato amore a prima vista anche se lui in quel periodo era insieme a un’altra ragazza: “Durante una serata organizzata da un dirigente di Mediaset. I nostri sguardi si sono incrociati e ci siamo innamorati a prima vista”. Quella serata è stata magica per entrambi, dato che non appena hanno iniziato a parlare, l’accompagnatrice di lui si è allontanata. E poi, la svolta: “La sera stessa mi ha scritto: Ti voglio nella mia vita. Gli ho risposto: Ma tu sei matto!” Ovviamente Ambra ha accettato la proposta e da quel momento non si sono più lasciati.

Ambra Lombardo annuncia il suo matrimonio/ Frecciatina a Kiko Nalli

Ambra Lombardo e il matrimonio da favola con Lorenzo Cascino: “Mi sono commossa prima della cerimonia”

Ambra Lombardo svela i dettagli del suo abito da sposa, “un abito di pizzo ispirato ai fiori della Sicilia, interamente ricamato a mano, con uno strascico lungo tre metri e largo sei metri e mezzo”, spiega nell’intervista, confidando di essersi commossa ancor prima della cerimonia: “Nel centro di Noto, sulla terrazza del palazzo presso cui mi stavo preparando, in un momento di silenzio, a qualche casa di distanza, un violinista ha iniziato a suonare”. Un segno del destino, come racconta Ambra, poiché suo nonno Franco era un violinista: “Un modo per farmi capire che anche lui sarebbe stato al mio fianco nel giorno più bello della mia vita.”

