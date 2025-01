Barbara Alberti, chi sono marito e figlio della scrittrice

Barbara Alberti torna come ospite a La volta buona di Caterina Balivo, il noto scrittore farà tappa nel salotto di Rai1 dove ripercorrerà la sua vita e carriera, dove non sono mancati i colpi di scena e le emozioni. Al suo fianco Barbara Alberti ha ancora la fortuna di avere un grande compagno di vita, il marito Amedeo Pagani, con il quale ha vissuto anche un periodo di separazione in seguito a un tradimento della stessa scrittrice, in una intervista concessa al Corriere della sera Barbara Alberti ha speso parole speciali nei confronti del compagno di vita: “E’ una enorme fortuna. Una vita insieme, anche se per una decina di anni, in passato, ci siamo lasciati” ha rivelato.

Dall’amore tra Barbara Alberti e Amedeo Pagani è nato il figlio Malcom Pagani, che di professione è un produttore cinematografico, ma anche una figlia, Gloria Samuela Pagani.

Barbara Alberti e il sesso dopo gli 80 anni: “Trovo che sia ridicolo”

Sempre nel corso di una intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera, Barbara Alberti si è espressa anche su un altro delicato argomento come quello riguardante il sesso raggiunta o superata la soglia degli 80 anni:

“Lo trovo Ridicolo. Ma che senso ha spingere affinché si faccia sesso da vecchi? Lo fanno solo perché hanno capito che noi vecchi abbiamo i mezzi per consumare e allora incentivano l’eros, lasciateci in pace” lo sfogo di Barbara Alberti tra le colonne del quotidiano.