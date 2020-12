Amedeo Goria concorrente all’Isola dei Famosi?/ Scoop di Fredella: “Il 31 dicembre..”

Mentre Maria Teresa Ruta continua la sua avventura nella Casa del Grande Fratello Vip, fuori si vocifera di una nuova avventura tutta televisiva per il suo ex Amedeo Goria. Negli ultimi mesi si è tanto parlato di lui, della storia con la Ruta, il rapporto con i figli ma anche degli amori del passato, diventando quasi un concorrente a tutti gli effetti del reality di Canale 5. Ruolo che però potrebbe effettivamente essere suo a breve. Per Amedeo Goria si mormora infatti di una possibile partecipazione alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. A lanciare lo scoop, in diretta su RTL 102.5 News è stato Francesco Fredella. “Un altro concorrente potrebbe essere Amedeo Goria! – ha annunciato il noto giornalista, per poi spiegare – Lui dovrebbe andare in pensione il 31 dicembre. Sembra che la produzione voglia puntare su di lui…. sarebbe un bel colpo!”

Amedeo Goria e Asia Argento nel cast dell’isola dei Famosi 2021?

Dunque Amedeo Goria si affaccia alla prossima Isola dei Famosi, stavolta come vero e proprio concorrente. Non è però l’unico. È sempre di oggi l’indiscrezione, lanciata da TvBlog, secondo la quale anche Asia Argento potrebbe essere una delle concorrenti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Infatti si legge: “La figlia del grande regista Dario, che ha perso proprio in questo periodo l’adorata mamma, l’attrice Daria Nicolodi, sarebbe in cima alla lista dei nomi che la produzione del programma vorrebbe reclutare per la prossima edizione dell’Isola dei famosi.” Un cast che, per ora, promette dunque grandi sorprese.



