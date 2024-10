La prima parte della puntata odierna de La Volta Buona è stata dedicata alle ruggini che spesso accompagnano la fine di un amore, alle frizioni che possono riguardare il rapporto tra ex. Chiaramente, spesso i rapporti possono anche evolvere all’insegna della maturità come dimostrato dalla presenza in studio di Maria Teresa Ruta e il suo ex marito Amedeo Goria. A dispetto del rispetto odierno, in passato – come raccontato dalla conduttrice e giornalista – l’ex marito si è reso protagonista di alcuni tradimenti.

“Lui inizialmente ha ferito Maria Teresa e decisi di chiudere un occhio, poi ha deluso anche la madre dei suoi figli ed ho chiuso il secondo occhio. Volevo che i miei due figli avessero lo stesso padre, poi mi sembrava e mi sembra ancora una brava persona…”. Inizia così Maria Teresa Ruta con il suo ex marito al fianco, Amedeo Goria, che in silenzio sembra quasi assecondare ogni parola: “Come scoprivo i tradimenti? Bigliettini, magari di qualche locale o discoteca…”.

Maria Teresa Ruta e la ‘famosa’ agenda di suo marito Amedeo Goria: “Solo nomi di donne…”

Maria Teresa Ruta è poi entrata nel merito dei tradimenti del suo ex marito Amedeo Goria, rivelando appunto come sia venuta a conoscenza delle varie ‘scappatelle’ del giornalista. “…Nel senso che andava nel parcheggio di queste discoteche e sul parabrezza c’era il bigliettino mentre lui magari mi diceva che andava a fare qualche intervista”. Arriva così la conduttrice e giornalista a parlare della ‘famosa’ agendina della quale aveva già raccontato in altre interviste sul tema. “Poi ho trovato questa famosa agendina, scoperta un po’ per caso perchè anche io facevo la giornalista sportiva e cercavo il numero di qualche calciatore”. Maria Teresa Ruta – sempre ospite oggi nel salotto de La Volta Buona – ha poi aggiunto: “La apro e vedo solo nomi di donne, la maggior parte esotici…”.