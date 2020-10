Amedeo Goria, ex marito Maria Teresa Ruta/ “Se non mi avesse tradito staremmo…”

Il matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è finito da anni. Da quell’unione, però, sono nati due figli, Guenda e Gian Amedeo e, ancora oggi, la Ruta parla dell’ex marito. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Maria Teresa Ruta ha parlato del rapporto con Amedeo Goria con Patrizia De Blanck, Pierpaolo Pretelli e Dayane Mello. “Con il papà di Guenda sono stata 7 anni. Loro (i figli, ndr) credevano che ci fossi stata per 13 anni. Lui viveva già fuori ma non hanno mai intuito che non stavamo insieme. Abbiamo un rapporto di grande amicizia. Io ero assolutamente innamorata. Tutti mi hanno detto di non sposare Amedeo”, ha raccontato Maria Teresa. “Persino il padre di Amedeo mi diceva: “Non sposarlo, stacci insieme ma non fate bambini. Lui è sempre sulle nuvole”. Ma lui mi piaceva per questo, è una brava persona”, cosa potevo pretendente di più?”, aggiunge la Ruta. “Eri felice?“, chiede Dayane Mello. ” Sono stata molto felice. Se non mi avesse tradito staremmo ancora insieme“, è stata la riposta di Maria Teresa.

AMEDEO GORIA E LA FINE DEL MATRIMONIO CON MARIA TERESA RUTA

Il racconto di Maria Teresa Ruta sulla fine del suo matrimonio con Amedeo Goria è pieno di ricordi felici e senza rancore. Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, la conduttrice ricorda di aver perdonato qualche tradimento non considerandolo troppo importante. “Ho perdonato una volta o due perché non volevo capire. Non erano tradimenti importanti, erano uscite. Stava sempre fuori coi calciatori, in Inghilterra, Germania… Alla sera trovavi ragazze bellissime. In posti come Albania, Romania e Cecoslovacchia – erano altri tempi“, ha spiegato ai più giovani Dayane e Pierpaolo. Ricordando il primo appuntamento, poi, svela di essere stata lei a fare il primo passo. “Amedeo era un uomo insicuro, si sentiva brutto anatroccolo, aveva tanto complessi. L’ho corteggiato io, mi faceva tenerezza. Il primo bacio l’ho dato io, era impacciatissimo”, ha concluso. Cliccate qui per vedere il video.



© RIPRODUZIONE RISERVATA