Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e nomination: Mario Balotelli in casa

ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 OTTOBRE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Alfonso Signorini, con Antonella Elia e Pupo, venerdì 23 ottobre, conduce la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Sarà una puntata elettrizzante nel corso della quale non mancheranno confronti e sorprese. Dopo aver partecipato per ben due volte in collegamento, questa sera, Mario Balotelli entrerà nella casa di Cinecittà. Il motivo dell’ingresso di supermario è top secret. Balotelli si limiterà a fare una sorpresa al fratello Enock o avrà la possibilità di confrontarsi con Dayane Mello la quale, durante i primi giorni di permanenza nella casa, ha raccontato di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti. Non sono escluse sorprese anche per gli altri concorrenti, in particolare per Francesco Oppini e Patrizia De Blanck che non hanno ricevuto ancora un feedback dai propri cari.

NUOVE RIVELAZIONI SU ELISABETTA GREGORACI?

Elisabetta Gregoraci e la sua vita privata continuano ad essere al centro dei salotti televisivi che si occupano del Grande Fratello Vip 2020. Nel corso degli ultimi tre giorni, sono state fatte tantissime rivelazioni come quella di Arianna David che ha svelato dettagli su Stefano Coletti, presunto nuovo fidanzato dell’ex signora Briatore. Alfonso Signorini mostrerà gli ultimi sviluppi alla Gregoraci? Anche Dayane Mello potrebbe ricevere un’amara sorpresa dall’esterno. Stefano Sala, ex compagno e padre di sua figlia, Sofia, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui si è scagliato contro di lei. Come risponderà Dayane Mello a Stefano Sala?

LE NUOVE NOMINATION AL GRANDE FRATELLO VIP

Al televoto ci sono Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Come ogni venerdì, anche il televoto di oggi non è eliminatorio. La concorrente meno votata sarà la prima candidata ufficiale al prossimo televoto. Dai sondaggi, non correrebbe alcun rischio Maria Teresa Ruta. A giocarsi tutto, invece, sarebbero la Gregoraci e Dayane Mello. Una delle due finirà sicuramente al televoto, ma chi saranno gli altri vip candidati all’eliminazione? Tutto dipenderà dai preferiti. Qualora non dovessero ottenere l’immunità, a rischiare potrebbero essere Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I nominati di questa settimana saranno scelti tra questi nomi?



