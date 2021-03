Amedeo Goria ‘tradisce’ Vera Miales?/ D’Anelli choc: “Sente altre donne, ho le prove”

Confronto a Pomeriggio 5 tra l’ex moglie e l’attuale frequentazione di Amedeo Goria. Maria Teresa Ruta incontra Vera Miales nel salotto di Pomeriggio 5 e l’ex gieffina lancia subito la stoccata all’ex: “Credo che sia la più vecchia che abbia frequentato negli ultimi cinque anni.” Vera fa il suo ingresso in studio e parla del sentimento che la lega a Goria: “Mi manca molto. – così spiega perché si è innamorata di lui – È una persona molto ricca culturalmente, come un’enciclopedia, un maestro di vita che ti completa. Con lui il tempo vola.” Faccia a faccia con la Ruta, poi, stuzzica: “Dovrei imparare un po’ da lei così Amedeo mi sposa. Se ha sposato lei! Può darmi dei consigli…”

Maria Teresa Ruta su Vera Miales: “Spero non stia prendendo in giro Amedeo Goria”

Ma cosa ne pensa Maria Teresa Ruta di questa frequentazione? A Pomeriggio 5 l’ex di Amedeo Goria confessa: “Se per Guenda e per Gian Amedeo va bene, figurati a me!”, tuttavia avverte la Miales “Spero tu faccia sul serio e non voglia prendere in giro il padre dei miei figli!” Arrivano però le note dolenti per la modella 36enne a Pomeriggio 5, che da Maria Laura De Vitis riceve la critica di apparire quasi una badante per ciò che lei stessa dichiara: “Io badante? – replica la Miales – No, lui doveva fare delle visite per un programma e non che mi ha lasciato sì, mi ha portato con se e sono stata con lui fino alla fine!” È però sul finale che arriva lo scoop di Biagio D’Anelli: “Amedeo si sente con altre ragazze contemporaneamente. Fa il galante, i complimenti… ho gli screen, i messaggi, insomma le prove!” Vera, tuttavia, non si dice scossa: “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mondo!”



