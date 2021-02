Vera Miales, nuova fidanzata Amedeo Goria?/ 31 anni più giovane: “Mi sto innamorando”

Si chiama Vera Miales, ha 36 anni e, a quanto pare, è la nuova fidanzata di Amedeo Goria. A lanciare lo scoop, ripreso poi in diretta a Pomeriggio 5, è Novella2000 che ha intervistato la modella e barista di origine moldava, ormai marchigiana a tutti gli effetti. “È verissimo, io la conosco lei!” ha dichiarato Lory Del Santo nel salotto della D’Urso, confermando la storia con Goria.

Tra l’ex marito di Maria Teresa Ruta e la Miales ci sono ben 31 anni di differenza che non sarebbero però un problema per quello che pare sia già un amore. I due si starebbero frequentando ormai da qualche tempo ma preferirebbero, al momento, non rendere ufficiale la storia, anche se la modella ha comunque deciso di rilasciare un’intervista in cui fa cenno proprio al flirt con Amedeo Goria.

Vera Miales: “Mi sto innamorando di Amedeo Goria”

“Lo sto frequentando da diversi mesi. – ha raccontato Vera Miales a Novella2000, per poi aggiungere – Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in alcune sue interviste. Preferisco tacere a riguardo, perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante, almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando. Scusatemi, ma non voglio aggiungere altro.” Proprio su queste dichiarazioni, il giornalista Francesco Fredella ha però da fare un appunto in diretta: “Io credo all’amore in ogni età, però se lei dice ‘Non ne parlo adesso per preservare la nostra storia’, allora non rilasciare interviste! È ovvio che se tu ne parli è ovvio che vuoi uscire allo scoperto.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA