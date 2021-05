Amedeo Grieco “Figlio di pu*tana chi mi chiama omofobo”/ “Noi non chiediamo scusa”

Amedeo Grieco del duo Pio e Amedeo torna a parlare del particolare discorso che ha chiuso Felicissima Sera la settimana scorsa, l’insieme di frasi e di ‘inviti’ che hanno scosso l’opinione pubblica dividendola. Da una parte c’è chi li condanna, dall’altra chi la pensa come loro e, quindi ritiene che il vero ‘peccato’ non stia nelle parole ma nelle intenzioni di chi le usa e quindi parole come ‘neg*o’ o ‘fro*io’ non sono da ritenere offensive e non devono essere censurate dal politicamente corretto che sta cercando in tutti i modi di eliminare il diritto alla Satira. Pio e Amedeo hanno invitato tutti a rispondere con il sorriso ma proprio nelle scorse ore, sui social, hanno ribadito il concetto promettendo che torneranno ad occuparsene e che non smetteranno di combattere questa loro battaglia. Lo stesso è successo nella puntata DiMartedì ieri sera quando Amedeo Grieco ha detto la sua riguardo alle polemiche.

Partito Gay: "Pio e Amedeo, show omofobo"/ "Hanno banalizzato la discriminazione"

Amedeo Grieco non fa un passo indietro e rilancia: “Noi non chiediamo scusa”

Il comico pugliese, intervistato dall’inviata di DiMartedì su La7: “La prossima volta non staremo più attenti. Non vedo l’ora di andare in tv a ribadire il concetto. Questa dittatura grammaticale non ce la farà a passare. Se uno ha un’opinione diversa allora è omofobo” e poi a quello stesso microfono ribadisce il concetto: “Chi mi chiama omofobo è un figlio di put***a.. Ci stanno cancellando dei passaggi di film Disney, stiamo perdendo il nord della bussola. E la tanto nominata libertà d’opinione che si invoca, poi alla fine se uno ha un’opinione diversa dalla ‘comunità’ allora è un omofobo”. Il comico pugliese poi ricorda il momento in cui sono andati in Russia con Vladimir Luxuria proprio per combattere per i diritti e poi ribadisce: “Quello è un Paese dove si adescano i ragazzini omosessuali sui social, li si incontra e li si pesta, senza dire loro ‘ricc***i’. Noi vogliamo disinnescare la carica emotiva di quella parola, bisogna smettere di pensare alla ‘comunità’, bisogna valutare l’individuo”.

LEGGI ANCHE:

Amedeo Grieco bacia con la lingua Laura Chiatti/ "Si alza il cachet", lui "Non solo"Amedeo Grieco "Cecchi Paone pezzo di merd*"/ "Io e Pio sotto la pioggia e lui..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA