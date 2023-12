Pio e Amedeo attaccano Chiara Ferragni: “Simbolo del degrado culturale”/ “Chi dice chiedo scusa…”

Pio e Amedeo e il commento sul caso Chiara Ferragni

Come riporta il Corriere della Sera, nel corso della conferenza stampa di presentazione del loro nuovo film “Come può uno scoglio”, Pio e Amedeo hanno commentato il caso di Chiara Ferragni. In particolare, sull’argomento, dopo il caos scatenato dal caso Balocco, è stato Amedeo Grieco ad esprimere la propria opinione sul caso che sta occupando ampio spazio nelle varie trasmissioni televisive, ma anche sui giornali.

"Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?"/ Social impazziti: "appello" all'attore

“Al di là della simpatia o antipatia che si può avere per Chiara Ferragni, spero che il suo caso sia l’inizio della fine di questo mondo effimero, ma è inutile negarlo che lei sia il simbolo di un degrado culturale. Una persona che dice chiedo scusa e dò un milione di euro è una persona che sottovaluta l’intelligenza delle persone”, queste le parole con cui Amedeo avrebbe commentato il caos che si è scatenato intorno alla Ferragni.

"Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?"/ Social impazziti: "appello" all'attore

Pio e Amedeo: le parole su Chiara Ferragni alle Iene

Pio e Amedeo non si erano risparmiati neanche durante la loro ospitata alle Iene dove avevano ironizzato così sulla situazione Ferragni: “Finalmente è uscito il nostro pandoro, un progetto tutto nostro con il biglietto del film nostro dentro. Il ricavato andrà in beneficenza a noi. Tanto è una cosa che si fa, non se ne accorge nessuno”, le parole dei comici pugliesi.

“Male che vada tra un anno chiediamo scusa e facciamo un bel video con la maglia del pigiama tutti trasandati con il trucco un po’ sbavato. Oggi si può comprare la dignità e costa un milione. Poi abbiamo anche un progetto con le uova di Pasqua ma lo diremo più in là”, avevano concluso.

"Will Smith, puoi picchiare Pio e Amedeo?"/ Social impazziti: "appello" all'attore













© RIPRODUZIONE RISERVATA