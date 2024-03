Amedeo Minghi, chi sono i genitori/ La famiglia, la carriera del cantante e il boom con Vattene amore nel ’90

Amedeo Minghi, chi sono i genitori: la famiglia e l’inizio della sua carriera

Oggi pomeriggio, martedì 19 marzo 2024, va in onda una nuova puntata de La volta buona su Rai 1. Caterina Balivo accoglierà nel suo studio numerosi ospiti, tra cui il grande Amedeo Minghi, pronto alla partenza del suo nuovo tour. Il noto cantautore e compositore si è avvicinato al mondo della musica da giovanissimo ed è cresciuto nel quartiere Prati di Roma, circondato dall’affetto della famiglia. Si conoscono poche informazioni relative alla sua famiglia e ai suoi genitori, di cui è ignota l’identità.

Famiglia piuttosto riservata, i genitori di Amedeo Minghi non sono noti al grande pubblico ma, dalle poche informazioni disponibili, sappiamo che il cantautore è ultimo di 6 figli. La sua attività musicale ha preso il via da giovanissimo, quando decise di formare insieme ad alcuni amici il complesso beat “I Noemi”. Intraprende così la sua carriera da solista e, a seguire, viene messo sotto contratto dalla Dischi Ricordi, grazie alla quale incrementa la propria produzione musicale.

Amedeo Minghi: la carriera da compositore e il boom con Vattene amore

Uno dei principali punti di svolta nella carriera di Amedeo Minghi è stato sicuramente l’incontro con Edoardo Vianello, datato 1970. Il cantautore passò infatti alla sua casa discografica, l’Apollo, e scrisse numerose canzoni per i Vianella, duo composto da Edoardo e Wilma Goich. Nel corso della sua carriera, Amedeo Minghi si è confermato anche come apprezzato compositore: ha infatti scritto canzoni per colleghi del calibro di Mia Martini, Anna Oxa, Rita Pavone, Gianni Morandi, Franco Califano, Marcella Bella, Andrea Bocelli e i Ricchi e Poveri.

Il boom è poi arrivato nel 1990, quando raggiunse l’apice del successo con la canzone Vattene amore: il brano, interpretato al fianco di Mietta, si è piazzato al terzo posto al Festival di Sanremo di quell’anno e ha ottenuto un successo internazionale. Tra le ultime partecipazioni televisive di Amedeo Minghi, spicca l’esperienza come concorrente del dance show di Rai 1 Ballando con le stelle, nel 2018.











