Amedeo Pagani, ex marito Barbara Alberti/ Lei:”l’amore della mia vita ma…”

Amedeo Pagani è ancora il marito di Barbara Alberti? Anche se fra i due sembra esserci una forte amicizia, non possiamo sapere se il produttore e la scrittrice abbiano scelto di separarsi per vie legali. Lui, un produttore classe 1940 che nel ’91 ha vinto un Golden Globe, ha spesso rifuggito le telecamere. Preferendo rimanere dietro la macchina da presa e lavorando fra gli altri con Marcello Mastroianni. Dal punto di vista del gossip, il nome di Pagani risalta però proprio per il suo matrimonio con Barbara Alberti, sposata negli anni Sessanta e da cui ha avuto i due figli Gloria Samuela e Malcom. Durante la sua esperienza gieffina, la scrittrice ha sempre speso belle parole nei confronti del consorte (ex oppure no), sottolineando di aver creato con lui un rapporto che va al di là dei sentimenti amorosi.

AMEDEO PAGANI, IL RAPPORTO CON L’EX MOGLIE BARBARA ALBERTI

Per questo i due continuano a condividere la stessa casa, forse per mantenere la famiglia unita. Da alcune indiscrezioni emerse online, i due si sarebbero separati dieci anni dopo il matrimonio: “Sono una single sposata. Tanto tempo fa ci siamo lasciati con mio marito, ma senza mai approdare da un avvocato”, ha detto tempo fa la Alberti al settimanale Oggi, “poi, dopo la fine di una relazione, lui è tornato nella nostra casa comune e non è andato più via. Con il mio ex marito, ormai da 11 anni e per la gioia dei nostri due figli già grandi, viviamo come vecchi ragazzi”. Un matrimonio particolare quello che ha unito Amedeo Pagani a Barbara Alberti, scrittrice affermata e conosciuta al pubblico televisivo.

LA RISERVATEZZA SULLA VITA PRIVATA

L’affetto fra i due ex coniugi, seppur conviventi, non è mai mancato e lo dimostra persino quell’appellativo “l’allora marito e oggi caro parente”, che la scrittrice ha spesso usato nel suo sito per parlare del produttore. Oggi, sabato 15 febbraio 2020, Barbara Alberti sarà ospite di Verissimo e può essere che dica qualcosa di più anche sulle nozze con il produttore e pigmalione. Nei giorni di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 4, la sceneggiatrice lo ha sempre definito “l’amore della mia vita”, anche se il sentimento fra i due è scemato ormai da tempo e fra loro esisterebbe solo una profonda e tenera amicizia. Di Pagani però si conoscono ben poche cose, almeno dal punto di vista privato. Per quanto riguarda la carriera, sappiamo per esempio che ha curato il soggetto di uno dei film pi celebri di Bud Spencer: Io sto con gli ippopotami. Un lavoro che ha realizzato al fianco dell’ex moglie, Nino Longobardi e del regista Italo Zingarelli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA