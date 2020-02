Amedeo Pagani ex marito Barbara Alberti/ “Viviamo assieme da amici, l’amore? Lui…”

Amedeo Pagani è l’ex marito da cui Barbara Alberti ha divorziato più di trent’anni fa. Produttore e sceneggiatore, con due nomination ai David di Donatello, è stato legato all’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2020 per soli dieci anni, prima che il loro rapporto si concludesse con un reciproco addio. La loro relazione, però, non è stata segnata dai dissidi che in genere accompagnano questo tipo di situazioni. Barbara Alberti ha infatti ammesso che tra loro vige la totale armonia e che l’amore, con il tempo, si è trasformato in un sentimento più duraturo. Oggi, infatti, a distanza di molti anni dalla fine del loro matrimonio, vivono insieme, così come conferma proprio la scrittrice parlando con le altre ragazze della casa: “ci siamo lasciati trent’anni fa – spiega la Alberti – stiamo insieme da amici; abbiamo una casa grande, siamo tornati a vivere insieme”. Barbara Alberti, che è sempre rimasta nella loro casa coniugale anche all’indomani della separazione, svela infatti che lui, invece, per qualche tempo, ha cambiato casa; qualcosa, però, tra loro è cambiata e, con il passare del tempo, Pagani è tornato nuovamente da lei.

BARBARA ABERTI: “IL MIO EX MARITO AMADEO PAGANI? UN RAPPORTO CHE…”

“Io sono sempre rimasta lì”, spiega Barbara Alberti ripercorrendo ciò che è accaduto tra lei e suo marito, Amedeo Pagani, all’indomani della loro rottura. “Lui – svela inoltre la scrittrice – ha avuto altre storie, è andato a vivere con un’altra persona e poi ci siamo trovati talmente bene insieme che non si è più mosso”. È a questo punto che i due avrebbero dato il via a una nuova convivenza; questa volta, però, senza che fossero coinvolti da un vero sentimento d’amore. La passione del passato si è infatti trasformata in qualcos’altro, che alla fine ha preso il sopravvento: “abbiamo avuto il batticuore, abbiamo avuto il non batticuore, e poi abbiamo avuto che questo rapporto era molto più importante, al di là dell’amore, al di là del trasporto”, spiega la Alberti nella casa del Grande Fratello Vip 2020. “È una persona che sicura di te per il resto dei tuoi giorni – aggiunge la scrittrice – e non è che si cura di te in senso fisico, che prende carico della tua esistenza”.

BARBARA ABERTI: “AMADEO PAGANI SOPPORTA LA MIA FOLLIA”

Sono parole cariche di affetto quelle che Barbara Alberti riserva con costanza al suo ex marito, Amedeo Pagani, l’uomo dal quale ha avuto due figli, Malcom e Giorgia Samuela Pagani. Nonostante la scelta di tornare a vivere nella stessa casa, però, tra loro non vi è mai stato alcun ritorno di fiamma, così come conferma proprio la Alberti nel corso di una chiacchierata tra sole donne: “anche io sono stupita perché di solito – spiega la scrittrice – vivendo assieme, ci sono dei ritorni di fiamma. Mai stati”. Ciò che li lega è invece “sempre una costante amicizia, se si può chiamare amicizia, che è fraternità, che è familiarità”. Dare una definizione al loro rapporto oggi non è semplice, ma Barbara Alberti non ha dubbi: “non so come dire, soprattutto una persona che mi ha voluto bene dall’inizio fino a oggi ecco, e che sopporta la mia follia”. Per la scrittrice, in poche parole “esiste l’amore eterno: una persona che, come dice Battiato, ha un centro di gravità permanente, pur essendo pazzo del suo, è una persona di cui ti fidi sempre, ti fidi per il resto dei tuoi giorni”.



