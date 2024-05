Amelia Villano è fidanzata? / Diventata famosa grazie alle imitazioni di Belen e Chiara Ferragni

Amelia Villano, chi è la speaker radiofonica e imitatrice

Questo pomeriggio Amelia Villano tornerà a far visita a Caterina Balivo nel suo programma La volta buona, su Rai 1. La giovane imitatrice e speaker radiofonica ha 27 anni ed è nata in provincia di Caserta. La sua popolarità è esplosa nel periodo del lockdown, con alcune sue imitazioni divenute virali sul web, come quelle di Belen Rodriguez (è definita la sua sosia) e Chiara Ferragni. Dopo aver conseguito il diploma nel 2015, la giovane si è trasferita nella Capitale per provare a inseguire il suo grande sogno, quello della musica. Nel 2015 Amelia ha partecipato anche a The Voice of Italy, gareggiando nella squadra di Noemi. Esperienza che non ha fatto altro che arricchire il suo bagaglio professionale. E Amelia Villano ha infatti deciso di inseguire la sua passione, iscrivendosi all’Accademia Artisti, con indirizzo Cinema e Recitazione. Riguardo alla sua vita privata, Amelia Villano non ha mai amato concederla ai riflettori e non è dato sapersi se sia fidanzata o meno.

Come svelato in più occasioni, l’impegno principale di Amelia Villano è quello in radio; non a caso, è notevole il suo contributo come conduttrice radiofonica per RTL 102.5. Oltre alle passioni già menzionate, la vocalist è una grande imitatrice. Il suo talento principale è la versatilità che nel mondo dello spettacolo paga sempre e che nel tempo può portare a raggiungere grandi obiettivi.

Amelia Villano rivela: “Musica e recitazione sono collegate”

Negli ultimi anni, dopo il successo riscosso sui social, Amelia Villano non ha fatto altro che crescere migliorarsi. La giovane artista, nel corso di una intervista concessa ad Accademia Artisti, ha raccontato come vive le sue passioni: “Trovo che siano direttamente collegate la musica con il teatro e la recitazione. Quando canti è un po’ come recitare: se tu interpreti bene il testo, viene fuori l’emozione e arrivi al pubblico che ti ascolta. Importante e non da sottovalutare, la dizione, il sapersi esprimere correttamente e il prendere sicurezza sopra un palcoscenico. Il tutto è stato scelto anche perché a me piace recitare. Il mio sogno è quello di diventare una cantante-attrice”.

Il percorso affrontato in Accademia Artisti ha inoltre aiutato Amelia Villano a combattere timidezza e insicurezza che si era ritrovata a fronteggiare negli anni. Grazie all’esperienza è riuscita a coltivare nello specifico la sua passione per il canto, dopo che da piccola aveva partecipato anche allo Zecchino d’oro.











