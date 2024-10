A Tale e quale show 2024, Amelia Villano porta tutte le sue emozioni private nell’imitazione di Miley Cyrus, che definisce la sua idola. In questa puntata, Amelia canta Flowers, un brano a cui è profondamente legata e che la riporta alla rottura con il fidanzato con cui ha condiviso una relazione di cinque anni.

“Ho iniziato ad amare me stessa e ho ripreso la mia carriera”, racconta nella breve presentazione al fianco di Carlo Conti. L’esibizione strappa applausi, ma non trova pienamente concorde la giuria per quanto concerne il lato tecnico. Ad esaltarla, ci pensa però Alessia Marcuzzi, che ha captato il “dramma” sentimentale di Amelia.

Amelia Villano, la rottura col fidanzato nell’imitazione di Miley Cyrus a Tale e quale show 2024

“Ho sentito quello che hai detto, del fatto che ti sei lasciata col tuo fidanzato. Devi sapere che lei (Miley Cyrus, ndr) ha scritto questo pezzo dopo la rottura dal marito e si compra i fiori da sola senza bisogna di qualcuno al suo fianco”, sottolinea Alessia.

Amelia Villano conferma che sta viaggiando nella stessa direzione, non ha bisogno di un fidanzato nella sua vita per sentirsi felice e appagata. Qualche anno fa, nel 2022, il suo nome o era stato associato a quello di Ramazzotti, per il solo fatto di aver “condiviso su Instagram un’immagine per mostrare che aveva iniziato a seguirmi”, aveva detto a Elle.

