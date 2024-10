Tale e Quale Show 2024: anticipazioni e diretta terza puntata

Dopo la vittoria di Verdiana che ha trionfato al termine della seconda puntata, oggi, venerdì 4 ottobre, in prima serata, torna l’appuntamento con Tale e Quale Show 2024. Tante nuove imitazioni e tano divertimento nel nuovo appuntamento con lo show del venerdì sera di Raiuno che continua a convincere i telespettatori grazie alla bravura di Carlo Conti, perfetto padrone di casa, al cast dei concorrenti che, puntata dopo puntata, sta convincendo davvero tutti e all’ironia della giuria che, questa sera, sarà davvero ricchissima. Accanto ai giudici ufficiali che sono Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, infatti, nella terza puntata, ci saranno due giudici davvero speciali.

Ad accomodarsi in giuria per commentare le performance dei concorrenti che si esibiscono rigorosamente dal vivo sulle basi musicali realizzate dal maestro Pinuccio Pirazzoli saranno Pupo ed Enrico Brignano che, recentemente, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica In, ha raccontato di aver scoperto il proprio talento facendo l imitazioni sui mezzi pubblici che utilizzava per tornare da scuola a casa.

Le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale Show 2024

Dopo una settimana di prove intense seguiti dai maestri Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, e dalla actor coach Emanuela Aureli e di lunghe sedute di trucco, tutti i concorrenti, questa sera, si trasformeranno in grandi artisti italiani e internazionali con cui proveranno a scalare le classifiche dei giudici per vincere la puntata. Simone Annicchiarico si trasformerà così in Renato Zero mentre Massimo Bagnato vestirà i panni di Julio Iglesias.

Thomas Bocchimpani sarà John Travolta mentre Feisal Bonciani imiterà Lionel Richie. Kelly Joyce interpreterà Diana Ross, Justine Mattera si trasformerà in Rita Pavone, Giulia Penna dovrà calarsi nei panni di Anna Tatangelo. Roberto Ciufoli renderà omaggio al ricordo di Enzo Jannacci, Amelia Villano dovrà vedersela con Miley Cyrus, Verdiana si trasformerà in Lady Gaga e Carmen di Pietro sarà o Paola o Chiara facendo coppia con un altro concorrente per un sorprendente duetto.

Come vedere Tale e Quale Show 2024 in diretta streaming

Puntata assolutamente imperdibile quella di Tale e Quale Show 2024 in onda questa sera, subito dopo l’appuntamento con Affari tuoi e visibile in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. Con Raiplay, invece, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire lo show in diretta streaming. Inoltre, grazie a Raiplay si possono rivedere anche le precedenti puntate e le singole imitazioni dei concorrenti.