American Pie – Il matrimonio/ Video, su Italia 1 il film con Jason Biggs (9 febbraio)

American Pie – Il matrimonio va in onda su Italia 1 oggi, domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 23:55. Si tratta di una pellicola cult realizzata nel 1999 per la Universal Pictures negli Stati Uniti d’America come la regia di Paul Weitz e Chris Weitz mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Adam Herz. Il montaggio di questo film è stato Curato da la scenografia invece porta la firma di mentre nel cast sono presenti tanti attori diventati molto famosi tra i quali ricordiamo Jason Biggs, Thomas Ina Nicholas, Chris Klein, Eddie Kaye Thomas, Sean William Scott e Shannon Elizabeth.

American Pie – Il matrimonio, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di American Pie – Il matrimonio. In un classico e caratteristico liceo americano quattro amici si trovano alle prese con le diverse problematiche della loro età. Il loro rendimento scolastico e senza dubbio sufficiente per cui non hanno di queste problematiche bensì tutta la loro attenzione è rivolta all’aspetto sessuale. Infatti i quattro stanno cercando disperatamente di poter avere la loro prima esperienza sessuale e vorrebbero farlo prima che termini l’anno scolastico. Tuttavia le cose non sembrano andare nel verso giusto in quanto anche in una nuova festa organizzata con tutta la scuola esca non riescono ad intavolare alcun rapporto sentimentale con le ragazze presenti anche in ragione di un aspetto fisico non proprio figo. La prossima occasione e che potrebbe essere anche l’ultima, è rappresentata da una festa molto intrigante che viene organizzata in una casa in riva al lago di un ragazzo di nome Steve. La festa è stata progettata ed organizzata per offrire una sorta di proseguo al classico ballo di fine anno che come tradizione si è tenuto all’interno della palestra scolastica. Quattro amici hanno già in mente delle ragazze per le quali hanno dei sentimenti piuttosto importanti e che magari vorrebbero portare avanti con delle relazioni durature nel tempo. Tra mille problematiche soprattutto tra divertenti situazioni che si andranno a concatenare l’una dietro l’altra i quattro amici cercheranno in ogni modo di riuscire ad avere finalmente la loro prima esperienza sessuale. Naturalmente come sempre le cose per loro non andranno nel verso giusto o quantomeno All’inizio le difficoltà saranno moltissime mettendo i 4 nelle condizioni di dover prendere delle decisioni al limite del ragionevole e dell’assurdo. Insomma una commedia sentimentale tutta da vivere da seguire che permette di capire con un certo trasporto cosa accade negli anni scolastici.

Video, il trailer di American Pie – Il matrimonio





