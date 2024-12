L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, diretto da Jonathan Hensleigh

Giovedì 12 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21:20, il film d’azione del 2021 dal titolo L’uomo dei ghiacci – The Ice Road. La pellicola è scritta e diretta dal regista Jonathan Hensleigh, diventato famoso per aver sceneggiato progetti di grande successo come Jumanji, Die Hard – Duri a morire e Armageddon – Giudizio finale.

Il protagonista è interpretato dall’attore britannico Liam Neeson, indimenticabile nei panni di Oskar Schindler in Schindler’s List – La lista di Schindler diretto da Steven Spielberg, che gli valse una nomination ai Premi Oscar, e in seguito per il personaggio del Maestro Jedi Qui-Gon Jinn in diversi capitoli della saga di successo Star Wars. Al suo fianco l’attore statunitense Laurence Fishburne, diventato famoso a livello internazionale grazie alla sua interpretazione di Morpheus nella saga cinematografica Matrix. Nel cast anche: Benjamin Walker, Amber Midthunder, Marcus Thomas e Holt McCallany.

La trama del film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: un gruppo di minatori intrappolati

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road inizia con una terribile vicenda: 26 minatori rimangono intrappolati in seguito ad un’esplosione in una cava di diamanti della zona di Manitoba. Nel frattempo Mike (Liam Neeson) e suo fratello Gurty lavorano insieme per una ditta di trasporti ma, a causa ad un violento litigio con un collega, vengono licenziati in tronco.

I due decidono, quindi, di aiutare un altro camionista, Jim, impegnato nel trasporto di alcuni elementi indispensabili per salvare i lavoratori della miniera. Il gruppo si troverà così coinvolto nelle operazioni di salvataggio dei minatori e a loro si unirà anche una ragazza di nome Tantoo.

Riuscire a fare arrivare i camion sul posto sarà davvero complicato a causa del ghiaccio, mentre i minatori cercheranno in ogni modo di comunicare con l’esterno utilizzando una sorta di codice Morse colpendo le tubazioni presenti.

L’obiettivo dell’azienda è fare esplodere il tunnel, ma lo strato di ghiaccio è estremamente sottile e fragile, non vi sono margini d’errore. La situazione diventa ancora più complicata a causa della presenza di alcuni individui che intendono sabotare l’operazione, riusciranno i protagonisti ad aiutare a mettere in salvo i minatori?