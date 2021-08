Americani più istruiti sono scettici sul vaccino anti-Covid/ I risultati dello studio

Gli americani più istruiti sono anche i più scettici sul vaccino anti Covid-19. A rivelarlo è uno studio condotto da un gruppo di ricercatori della Carnegie Mellon University e dell’Università di Pittsburgh. I dati registrati hanno mostrato una curva a U: coloro che esitano sono ai due estremi in termini di livello di cultura.

“La ripartizione dei soggetti che hanno mostrato esitazione nei confronti del vaccino contro il Covid-19 in relazione al titolo di studio è sorprendente”, si legge. “L’associazione segue una curva a U con la più alta esitazione tra i meno istruiti e i più istruiti. Le persone che avevano un dottorato di ricerca si sono rivelati scettici, mentre quelli con un master hanno avuto pochissima esitazione”. Non è tutto. Con il passare del tempo, infatti, una consistente parte delle persone meno istruite sono state tendenti a convincersi ad aderire alla campagna di vaccinazione. Ciò è avvenuto entro i primi cinque mesi del 2021. Gli intelligentoni, invece, non hanno affatto cambiato idea. La principale ragione consiste nel timore di incorrere in effetti collaterali, ma anche la mancanza di fiducia nel governo è una causa rilevante di diniego.

Americani più istruiti sono scettici sul vaccino anti-Covid: un mito sfatato

Lo studio condotto dagli esperti della Carnegie Mellon University e dell’Università di Pittsburgh ha sostanzialmente sfatato il mito – molto spesso enfatizzato dai media – secondo cui i no-vax sono tutti ignoranti. I risultati, da un lato, in parte confermano tale tesi, ma dall’altro lato rivelano inoltre che gli americani più istruiti sono allo stesso tempo anche i più scettici sul vaccino anti Covid-19. Soltanto le persone di media cultura, in genere, non hanno opposto resistenza alla somministrazione delle dosi. I dati, seppure sorprendenti, sembrerebbero piuttosto attendibili. Al sondaggio hanno partecipato cinque milioni di cittadini statunitensi, i quali sono stati chiamati a rispondere in merito al fatto che stessero o meno pianificando di partecipare alla campagna di vaccinazione contro il virus.

