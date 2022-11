Amerigo Vespucci/ Ecco il gioiello della marina: migliaia in coda per salire a bordo

Amerigo Vespucci a Genova, tutti in fila per salire a bordo: lunghe code per il gioiello dei mari

Lunghe code al Porto Antico di Genova per ammirare l’Amerigo Vespucci, il gioiello della marina militare. Resterà nel capoluogo ligure per cinque giorni, ormeggiato davanti ai Magazzini del cotone, per un colpo d’occhio straordinario. In queste ore centinaia di persone attendono in fila il loro turno per salire a bordo, consentito oggi venerdì 4 novembre fino alle 21 e domani, fino a domenica, dalle 10 alle 16.



Felice Mariani e Vincenzo Maenza/ "Scandalo ginnastica? Noto, ma tenuto nascosto..."

Non è la prima volta che i genovesi possono ammirare da vicino “la nave più bella del mondo”, che riprenderà il largo con il suo profilo dorato il prossimo 8 novembre. Impossibile non fermarsi per scattare una foto o un selfie. Sono tanti i particolari da immortalare in in un contesto suggestivo come il Porto Antico di Genova.

Evaristo Scalco: "Non ricordo frasi razziste"/ "Volevo solo intimidirlo con l'arco"

Amerigo Vespucci a Genova, il colpo d’occhio è straordinario

Sarà il clima quasi estivo, o forse il fascino senza tempo dell’Amerigo Vespucci, ma il riscontro dei genovesi e dei turisti è ottimo. Troppo ghiotta la possibilità di salire a bordo di un gioiello dei mari. Anche a Livorno, nei giorni scorsi, c’era stata una grande accoglienza per il veliero della marina. La ‘nave più bella del mondo’, come detto, si conferma un magente per turisti e curiosi. L’inconfondibile profilo della nave è una cartolina irresistibile da una Genova che profuma ancora d’estate. Non resta che approfittarne e viverla appieno ora che, dopo le chiusure legate alla pandemia, è nuovamente possibile salire a bordo.

LEGGI ANCHE:

MONITORAGGIO ISS, RT A 0,95/ Rezza: "Nessuna congestione per strutture sanitarie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA