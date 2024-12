Potrebbe arrivare proprio oggi un nuovissimi milionario premiato – come spesso succede ai più fortunati tra voi che ogni giorni vi misurate nella sempre eterna sfida contro la Dea Bendata – dal Million Day o dal suo immancabile ‘collega’ l’Extra MillionDay: due appuntamenti che ogni 24 ore sono protagonisti di ben due differenti estrazioni nel corso delle quali verranno scelti ed annunciati cinque numeri vincenti che – nel caso in cui riusciate ad indovinarli – potrebbero valervi (appunto) la bellezza di 1 milione di euro. Il primo concorso del Million Day (ovvero il protagonista di questo articolo) si terrà alle ore 13 in punto, mentre il secondo sarà alle 20:30 in chiusura di questa ricca giornata di estrazioni che vedrà avvicendarsi anche i sempre amati giochi collegati al Lotto, tra il 10eLotto e il Superealotto!

Senza perdere il filo, in questo articolo ci vogliamo soffermare esclusivamente sul Million Day, ricordandovi in primissimo luogo che nel caso in cui desideriate provare a vincere quell’ambitissimo milione di cui vi abbiamo appena parlato avrete tempo fino a mezz’ora prima dell’estrazione; fermo restando che ovviamente nel caso in cui non facciate in tempo per il sorteggio delle 13 potrete sempre attendere fino alle 20:30 senza incappare in nessun tipo di malus, con regole e premi del tutto identiche tra un’estrazione e l’altra!

Per giocare al Million Day ciò che dovrete fare sarà semplicemente recarvi in una delle tantissime ricevitorie Sisal distribuite sul nostro territorio, oppure (ancor più comodamente) direttamente dal sito ufficiale del gioco garantendovi anche – nel caso in cui non abbiate già un account Sisal – un piccolo bonus di benvenuto da 5 euro con il quale potrete piazzare gratuitamente 5 differenti scommesse: sulla schedina – poi – non dovrete far altro che indicare i vostri cinque numeri preferiti tenendo incrociate le dita in attesa del sorteggio.