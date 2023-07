Amianto negli stabili popolari a Milano: nessuna bonifica in 5 anni/ Cittadini abbandonati dal Comune

In alcuni stabili popolari di Milano, nel 2018 è stata rilevata e certificata la presenza di amianto, presente dai solai alle cantine e persino nelle tubature di scarico dei servizi igienici e nell’aria circolante nel sottosuolo. Nonostante siano passati cinque anni, non si è provveduto però alla bonifica, anzi: le famiglie che vivono in quegli alloggi sono rimasti lì senza che l’amministrazione comunale agisse per tutelare la loro salite. Si tratta di bambini, anziani, donne e uomini, esposti al pericolo di sviluppare malattie.

