Amici 19/ Anticipazioni 27 gennaio: dopo l’eliminazione di Skioffi, tocca a Martina?

AMICI 19, ANTICIPAZIONI PUNTATA 27 GENNAIO

E alla fine sembra proprio che l’eliminazione di Skioffi sia destinata a riecheggiare ancora in tv e non solo per via della partecipazione del cantautore a Non è l’Arena ma anche perché oggi la puntata di Amici 19 sarà la prima dopo il pomeridiano di sabato. Cosa vedremo e cosa succederà ancora? I ragazzi torneranno in sala dopo la difficile puntata di sabato in cui non solo Skioffi è stato eliminato, rivelando poi di essere privo di spunti ormai da un paio di settimane nella scuola, ma sono venuti a galla anche i commenti dei ragazzi, o parte di essi, ai danni di Giulia che ha pianto in puntata. Martina si è già scusata ma questo basterà alla cantante? Lo scopriremo tra poco quando Amici 19 andrà in onda su Real Time alle 13.50 e, poi, farà lo stesso alle 16.20 su Canale5 per la gioia dei fan. Lo scontro è garantito ma il momento difficile per Martina non è ancora finito.

MARTINA LA PROSSIMA AD USCIRE DA AMICI 19?

Mentre Nyv è volata al serale per prima tra i ragazzi di Amici 19, Martina è ancora in balia di incomprensioni e poca fiducia da parte degli insegnanti. Non è la prima volta che la cantante finisce in crisi e lo stesso potrebbe succedere con la nuova sfida che la attende. Per fortuna ci sono le anticipazioni della registrazione che rivelano che la cantante rimarrà ancora nelle file della scuola ma siamo sicuri che lei sarà tra i dieci che arriveranno al serale? Se il numero non aumenterà un po’ i fan di Amici 19 dovranno fare i conti con il fatto che siano i sei migliori, molto probabilmente, ad approdare al serale e a loro dovranno aggiungersi solo quattro posti. Le cose peggiorano se uno di questi andrà a Nyv, a questo punto le possibilità saranno ancora minori.

