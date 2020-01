Nyv al serale?/ Amici 19 regala la prima maglia verde e…

Nyv al serale di Amici 19? A quanto pare il nuovo pomeridiano del programma in onda oggi pomeriggio regalerà al pubblico un primo responso importante. A prendere la parola sarà la padrona di casa, Maria De Filippi, e sarà a quel punto che il pubblico scoprirà che solo 10 ragazzi andranno al serale, almeno per adesso, e che il primo di questi sarà scelto dagli stessi concorrenti che faranno in gran parte il nome di Nyv. La cantante a quel punto avrà messo il primo tassello verso il futuro del programma e la fase clou, quella del serale in onda in primavera. Secondo quanto riporta il Vicolo delle News a quel punto Nyv si dovrà presentare davanti ad una commissione formata da tre giudici esterni che daranno l’ok al suo arrivo al serale con tanto di consegna della prima felpa. A questo punto per lei il dado è tratto e potrà iniziare ad occuparsi della sua preparazione in vista di quello che sarà il suo vero trampolino di lancio. La cantante riuscirà a superare i suoi limiti su esibizioni e cover?

NYV OTTIENE LA PRIMA MAGLIA DEL SERALE DI AMICI 19?

Sicuramente la puntata di oggi di Amici 19, tra mille polemiche, vedrà Nyv protagonista e non solo per l’esame e la votazione che le consegneranno la felpa del serale ma anche perché nella sfida a squadre riuscirà a spuntarla affrontando Stefano. Cos’altro ne sarà della cantante? In molti l’hanno già etichettata come vincitrice di questa edizione del programma o, comunque, una finalista al fianco di Gaia Gozzi, ma a remarle contro sono i suoi problemi, gli stessi a cui lei stessa sta lavorando in questi giorni dopo l’ennesima discussione con gli insegnanti e con Anna Pettinelli che le chiede di non fare la “furba” andando in scena solo con i suoi inediti lasciando fuori le cover e venendo meno anche ad uno scontro alla pari con i suoi colleghi.

NYV RECUPERA LE SUE LACUNE E…LITIGA!

In questi giorni Nyv non solo ha avuto modo di lavorare sui suoi “difetti” ricostruendo il suo rapporto con Anna Pettinelli ad Amici 19 ma anche di litigare per via di quello che è venuto fuori su Francesco. Anche lei, proprio con l’amica Martina, ha accusato il cantante di essere molto diverso da quello che era e questo implica che forse ha mentito all’inizio solo per attirare l’attenzione su di sé. Naturalmente Francesco ha rimandato al mittente le accuse difendendosi ma Nyv questa volta è apparsa un po’ più combattiva del solito. Si tornerà a parlare in studio di questa lite? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio visto che le anticipazioni non hanno rivelato molto a riguardo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA