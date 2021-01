Amici 20, Celentano caccia Elena D’Amario: “Non mi rispetti”/ Lite in sala: “Fuori!”

Scoppia una vera e propria lite nella sala di danza di Amici tra la maestra Alessandra Celentano e la professionista Elena D’Amario. Tutto nasce quando Lorella Cuccarini chiama la D’Amario e le chiede di assistere alle prove di Rosa e Alessandro per comprendere se la coreografia fa passi avanti. L’allieva è infatti particolarmente in difficoltà anche per i metodi molto severi della Celentano. Tutto procede fino a quando, notando le difficoltà fisiche e psicologiche di Rosa, Elena decide di intervenire per sottolinearle anche alla maestra. Da qui nasce però una discussione, accesa dalla Celentano che non ammette l’intromissione della professionista: “Rosa non ha bisogno dell’avvocato difensore, tu sei venuta qui solo per assistere alle prove!” fa notare la Celentano.

Lite tra Alessandra Celentano e Elena D’Amario per l’allieva Rosa

Elena D’Amario le fa notare che la sua è solo un’osservazione oggettiva: “Rosa non ha mai fatto questo tipo di movimento e si vede che i suoi muscoli non sono ancora abituati. Se lei avesse il tempo un attimo di assimilarli…” Le parole di Elena fanno infervorare la Celentano, che perde la pazienza: “Elena ti obbligo ad uscire dalla sala, stai esagerando! Non mi stai portando rispetto, stai superando il limite. Devi stare a posto tuo! Vuoi che ti sbatta fuori dalla sala?” Elena mantiene la calma e invita Alessandra a fare lo stesso: “Non ci scaldiamo! Non credo che sia costruttivo questo suo atteggiamento! – le fa notare – Perché dobbiamo litigare su una cosa sulla quale non ci sono dubbi! Io sono a conoscenza dei ruoli e lo sa, lo sono sempre stata maestra!” Elena però cerca di ribadire la sua posizione su Rosa, che avrebbe bisogno di un approccio diverso, meno rigido. La Celentano chiude definitivamente la discussione: “Hai visto quello che dovevi vedere, ora vai via!” e la caccia dalla sala.



