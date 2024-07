Massimiliano Caiazzo e la fidanzata Elena D’Amario si sono lasciati?/ Lui “beccato” con Tonia de Micco…

Massimiliano Caiazzo, entrato nel cuore di tutti per via della celebre serie Mare Fuori, ha da poco condiviso una storia piuttosto ambigua sui social: a fianco a lui non c’è più la storica fidanzata Elena D’Amario, ma spunta una nuova ragazza: si sono dunque lasciati? I fan sono caduti subito nel panico dopo aver visto l’immagine, soprattutto perché, ormai da tempo, i due non si fanno più vedere insieme. Sui social, calma piatta: nessuno della coppia posta una foto insieme, e non si mettono più nemmeno un like a vicenda.

Seppur siano segnali apparentemente di poco conto, i follower si domandano ormai da qualche settimana se Massimiliano Caiazzo e la fidanzata Elena D’Amario si sono lasciati definitivamente nel silenzio più totale. Ad avvalorare questa tesi, il colpo di scena: Massimiliano Caiazzo è appena comparso in una foto postata da Tonia De Micco, attrice dai bellissimi occhi verdi e neo influencer su Instagram. La foto li ritrae di spalle mentre camminano l’uno a fianco all’altra, e lui, in modo decisamente affettuoso la stringe con un braccio sulla spalla.

A togliere ogni dubbio ai fan le parole di lei aggiunte come descrizione sotto alla foto: “Non nascondere la magia”, scrive l’attrice, che sui social si definisce un’artista rappresentata dall’agenzia talent Planet Film. Tonia De Micco ha 29 anni ed è stata parte di alcuni dei più importanti progetti cinematografici dell’ultimo periodo, uno fra i quali quello diretto da Paolo Sorrentino, “Parthenope”.

Napoletana di origini, oggi vive a Roma, e a quanto pare è proprio lei ad aver preso il posto della fidanzata Elena D’Amario, che sembra ormai uscita da tempo dal cuore dell’attore Massimiliano Caiazzo. Entrambi, però, non hanno mai confermato ai fan di essersi lasciati. Nel 2023 avevano annunciato al pubblico la nascita del loro amore, sorprendendo tutti per la differenza d’età, dato che lei ha 6 anni in più. Elena D’Amario, in tutto ciò sembra proseguire tranquillamente nella sua vita e degli impegni lavorativi. Dalle sue storie la vediamo a Venezia, mentre si divertiva ospite dei Pooh durante un’esibizione canora.

