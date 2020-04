Amici 2020, Rudy Zerbi “attacco di panico”/ La De Filippi lo sospende in aria, lui…

Maria De Filippi non poteva chiudere questa edizione di Amici senza tormentare un altro po’ Rudy Zerbi. E per la finalissima gli ha organizzato davvero un brutto scherzo. Il gioco è sempre lo stesso: Al Bano e Romina Power si sfidano a colpi di domande sulla loro storia d’amore. Rudy porta anche questa volta il punteggio ma con un’altra modalità: Maria lo fa sospendere in aria e, man mano, prendere da una cesta sempre sospesa il punteggio utile. Inutile dire che le scene sono sin da subito esilaranti. Rudy finisce più di una volta per dare delle testate alla cesta, mentre gli autori giocano facendolo salire e scendere repentinamente e a loro piacimento. Zerbi è terrorizzato e ammette: “Maria, mi sta venendo un attacco di panico!”

Rudy Zerbi sospeso in aria ad Amici 2020: colpo basso di Maria De Filippi!

Lo scherzo continua e Maria De Filippi, così come Stash e altri presenti in studio, se la ridono di gusto. Intanto Rudy continua a rimanere sospeso in aria per le successive domande, fino a quando la De Filippi non ritiene chiuso il gioco. Potrebbe però finire senza la consueta doccia? Cero che no. Maria però ha pensato in grande questa volta e ha preparato una vera e propria piscina in cui immergere l’inconsapevole Rudy che, dall’alto, crede che la grossa bacinella si ricolma di petali di rosa. Questo perchè ne vede solo la superficie: una volta arrivato quasi in terra, scopre l’inganno e vi viene immerso totalmente, tra le risate di tutti.



