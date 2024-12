Pagelle Amici 2024 daytime 11 dicembre, gara di improvvisazione: chi è stato il ballerino più bravo

Durante il daytime di Amici 2024 di oggi 11 dicembre le emozioni sono state tantissime, a partire dalla gara di improvvisazione fino ad arrivare alla commozione di Ilan Muccino e al primo incontro di Mollenbeck con Lorella Cuccarini. Come se la sono cavata oggi i talenti di Canale 5? Andiamo a vedere il meglio e il peggio di quello che è successo oggi con le Pagelle Amici 2024 daytime 11 dicembre. Partiamo con chi si è trovato ad improvvisare davanti ai giudici. Luk3 ha cantato mentre Alessio ballava.

Il ballerino ha vinto arrivando primo in classifica grazie alla sua precisione nel seguire le note del cantante ed è riuscito perfettamente ad esprimere con la danza il significato della canzone. Alessio, voto 8 e mezzo. Passiamo ad un duo tutto femminile per le Pagelle Amici 2024 con la gara di improvvisazione con Francesca che ha ballato sotto le note di “Giganti” di Antonia, l’inedito con la quale è entrata nella scuola di Amici. Ingresso con il botto per le due nuove concorrenti, anche se Francesca è arrivata seconda con un viso un po’ deluso dopo aver visto il punteggio. Francesca, voto 6: un ballo troppo poco convinto e un’emotività troppo accentuata rispetto al testo.

Pagelle Amici 2024 daytime 11 dicembre: passione oltre lo schermo per Chiara e TrigNO

Nonostante secondo i giudici sia stata quella meno brava, Chiara ha davvero fatto scintille durante il daytime di Amici 2024 di oggi 11 dicembre. Durante la gara di improvvisazione, la ragazza ha ballato con il fidanzato Trigno, mentre lui cantava il suo inedito. Tutti, anche i fan sui social si sono accorti della passione tra i due, perfettamente coordinati nella loro performance e con gli occhi sempre fissi l’uno sull’altra. Chiara e Trigno, voto 10: l’amore vince sempre anche quando si tratta di talenti!

Dopo la gara di improvvisazione abbiamo visto tutta l’emozione di Ilan Muccino, trovatosi di fronte ad un video inaspettato che mostra tutti i momenti all’interno del talent di Amici 2024. Il giovane cantante si è commosso rendendosi conto di non essere più spensierato come all’inizio. A stupire è la sua maturità e l’autocritica, così come il ringraziamento a Rudy Zerbi per averlo messo di fronte a questa consapevolezza. Ilan Muccino, voto 8 e mezzo. Il figlio del famoso regista ha talento da vendere, ma soprattutto tanta sensibilità.

Pagelle Amici 2024 daytime 11 dicembre, Mollenbeck stende tutti

Continuiamo con le Pagelle Amici 2024. A fine puntata abbiamo visto Mollenbeck, un ragazzo dagli occhi buoni appena entrato ad Amici 2024 come cantante. Oggi lo abbiamo visto per la prima volta davanti a Lorella Cuccarini mentre si presenta. Il pubblico lo adora già e non possiamo biasimarlo. Mollenbeck sembra avere la testa sulle spalle e tutte le carte in regola per sfondare ad Amici 2024. Come se la caverà il cantante che ha preso il posto di Diego Lazzari? Mollenbeck voto 9.