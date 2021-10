AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: la sfida tra Elisabetta e Alessandra

Amici 2021, anticipazioni puntata 18 ottobre

Amici 2021 torna in onda oggi, lunedì 18 ottobre, alle 16.10 su Canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Dopo la puntata di domenica, i ragazzi faranno insieme a Maria De Filippi e ai loro professori il punto della situazione. Nelle sfide tra gli allievi ha perso il banco il ballerino Matt. L’allievo di Veronica Peparini è stato battuto da Guido. Maglia sospesa per Giacomo, che non ha convinto Rudy Zerbi. Flaza continua a essere sospesa per motivi disciplinari. Maglia confermata per i cantanti per Nicol, LDA, Albe, Alex, Rea, Luigi e Tommaso. Anche i ballerini Christian e Carola restano seduti al loro banco. Nel daytime di oggi, lunedì 18 ottobre, si svolgerà la sfida per sostituzione di Elisabetta richiesta da Lorella Cuccarini.

Amici 2021: la sfida tra Elisabetta e Alessandra

Elisabetta è in sfida contro Alessandra, che si è presentata ai provini con un suo inedito. A giudicare la sfida ci sarà Carlo di Francesco, che decreterà la vittoria di Alessandra. Elisabetta lascia, quindi, la scuola di Amici di Maria De Filippi. Ed è per il secondo anno consecutivo che la cantante viene “bocciata”: lo scorso anno Arisa l’aveva sostituita con la promessa che sarebbe tornata quest’anno. Purtroppo la sua permanenza nella scuola è stata ugualmente breve. Come sono cambiati gli equilibri dentro la scuola? Come verranno accolti Guidio e Alessandra? Sicuramente nel corso della puntata del daytime si parlerà anche di Flaza. La cantante ha un provvedimento disciplinare a suo carico per aver utilizzato il cellulare oltre l’orario e per i ritardi alle lezioni. Durante la puntata di ieri Lorella Cuccarini ha confermato la maglia sospesa.

