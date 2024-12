Amici 2024, anticipazioni dodicesima puntata 15 dicembre su Canale 5: tutti gli ospiti

Maria De Filippi torna in onda su Canale 5 con la nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024. Di tratta della penultima puntata prima della pausa natalizia che durerà fino al prossimo anno. Per l’occasione, la conduttrice ospita in studio molti personaggi dello spettacolo e della musica, a partire da Sting. Il celebre cantante si esibirà insieme a Giordana Angi, ex allieva di Amici, nel loro nuovo singolo.

AMICI 2024/ Anticipazioni registrazione speciale 14 dicembre: sfida tra ballerini e show di Luk3 e Antonia

Non saranno gli unici ospiti della puntata di Amici 2024 di oggi: in studio arriva infatti un trio di giudici di eccezione per le gare di canto e ballo. C’è il ritorno di Raimondo Todaro, ex prof di Amici, che giudicherà la gara dei ballerini. Al suo fianco i Ricchi e Poveri e Alex Britti, che giudicheranno invece la gara dei cantanti di Amici. Verranno così stilare delle nuove classifiche e gli ultimi finiranno in sfida per l’eliminazione.

Teresa Langella, chi è: "Ho subito abusi dal chirurgo"/ "Vissuto un calvario senza fine"

Le sfide di Amici 2024 e un provvedimento disciplinare

A proposito di sfide, in studio andranno in scena quelle degli allievi che si sono classificati ultimi la scorsa settimana. Si tratta di TrigNo e Dandy, rispettivamente cantante del team di Anna Pettinelli e ballerino di Deborah Lettieri. Rimane, invece, ancora in sospeso la sfida di Teodora, che non si è ancora ripresa del tutto dall’infortunio.

Le anticipazioni della puntata di oggi di Amici 2024 (che trovate in anteprima qui) ci svelano inoltre che i ragazzi della classe subiranno un provvedimenti disciplinare causato, ancora una volta nel talent, dalle terribili condizioni in cui viene lasciata la casetta. Sporco e disordine porteranno i professori a prendere una drastica decisione nei confronti degli allievi colpevoli.

Amici 2024, provvedimento per TrigNO: Anna Pettinelli furiosa/ "Ti senti figo? Chiedo alla produzione di..."

Come vedere Amici 2024 in diretta streaming

Non mancheranno nella puntata di Amici 2024 di oggi compiti e prove speciali. Ci sarà una seconda gara di canto, tra tre soli allievi, giudicata da Giovanni Pallotti, e anche qualche nuova discussione tra professori. Attendiamoci, infine, scintille tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Ricordiamo che la diretta di Amici è disponibile su Canale 5, a partire dalle 14, ma anche su Mediaset Infinitiy. Qui, da poche ore dopo, la puntata è disponibile anche on demand, così come tutte quelle precedenti.