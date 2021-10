AMICI 2021/ Anticipazioni puntata 4 ottobre: come sono stati accolti Dario e Giacomo?

Amici 2021 torna in onda oggi, lunedì 4 ottobre, alle 16.10 su Canale 5, con un nuovo appuntamento con il daytime. Dopo la puntata di domenica, i ragazzi faranno insieme a Maria De Filippi e ai loro professori il punto della situazione. Nelle sfide tra gli allievi per confermare le maglie hanno perso il banco Mirko e Kandy. Dario ha perso la sfida con Carola, ma appena a Mirko è stata confermata la maglia Veronica Peparini ha chiesto una sfida immediata tra i due ballerini. Dario ha vinto la sfida e Mirko ha lasciato la scuola, con la promessa di una borsa di studio da parte di Francesca Bernardini. Kandy, invece, è stat mandato in sfida da Rufy Zerbi contro Giacomo, che conquista il banco. La terza sfida ha visto come protagoniste Flaza e Gea, alla fine Flaza è riuscita a riprendersi la sua maglia.

Amici 2021/ Diretta 3 ottobre e eliminati: Pettinelli vs Zerbi “questo pelato!”

Amici 2021: i ragazzi si preparano per nuove sfide

Ormai è chiaro che ballerini e cantanti devono lavorare sodo per continuare a indossare la maglia di Amici 2021. Nella puntata di oggi, lunedì 4 ottobre, vedremo le reazioni dei ragazzi alla puntata di domenica, in cui sono usciti Mirko e Kandy. Come sono cambiati gli equilibri dentro la scuola? Come sono stati accolti Dario e Giacomo? Inoltre c’è grande curiosità sulla lettera che Flaza ha consegnato ad Anna Pettinelli: “È una cosa privata”, ha detto durante la puntata di domenica, innescando la curiosità di Rudy Zerbi e del pubblico. Ricordiamo che è stata la Pettinelli a mandare Flaza in sfida con Gea: “Flaza è carina ma non sa di niente. È trasparente e quando uno sale sul palco deve impressionare. Cosa che con lei non succede: sembra Alice nel Paese delle Meraviglie… Flaza è liscia e a me piace l’acqua gassata”, aveva scritto l’insegnante. Ci saranno nuove sfide all’orizzonte?

