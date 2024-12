Anna Pettinelli da Amici 2024 a Uomini e Donne? Lorella Cuccarini lancia l’appello

Anna Pettinelli avrà un posto al trono Over di Uomini e Donne? L’esilarante ipotesi nasce dopo una delle ultime puntate di Amici 2024, durante una nuova e accesissima discussione tra la speaker radiofonica e Lorella Cuccarini. Le due svolgono il ruolo di prof nella scuola di Canale 5, e negli ultimi tempi si trovano spesso a discutere per un allievo in particolare: Luk3. Anna, infatti, non lo trova idoneo a proseguire il suo percorso ad Amici, motivo per il quale ha finora lanciato varie proposte per riuscire a mandarlo via e sostituirlo con qualcuno per lei maggiormente all’altezza della scuola.

Un comportamento che ha scatenato l’ira di Lorella Cuccarini che, esasperata, durante il loro ultimi battibecco è arrivata addirittura a chiedere l’intervento di Maria De Filippi. La showgirl ha infatti chiesto alla conduttrice un posto per la Pettinelli a Uomini e Donne!

Anna Pettinelli prossima tronista del Trono Over di Uomini e Donne? Il web approva

“Penso che Luk3 stia diventando un’ossessione per te”, ha tuonato Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli ad Amici 2024. Così ha lasciato la proposta: “Io trovo veramente tutto così assurdo, tutto così esagerato. Devo parlare con Maria… Se c’ha un trono over a Uomini e Donne per te, che almeno occupi un po’ le giornate”. È chiaro che si tratta di una proposta ironica da parte di Lorella Cuccarini, eppure sul web c’è chi crede che la prof abbia in realtà lanciato un’idea molto interessante. Secondo tanti telespettatori, Anna Pettinelli sarebbe una protagonista perfetta per il format di Canale 5 e, soprattutto, per il trono. D’altronde, pare che attualmente Anna sia single dopo la fine della relazione con il suo ultimo compagno Giuseppe. Chissà che Maria De Filippi non sia stuzzicata dall’idea…

