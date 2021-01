Amici 2021 Ed. 2020/ Anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio: Martina e Arianna…

Amici 2021 Ed. 2020, anticipazioni puntata oggi, 18 gennaio

Amici 2021 torna in onda oggi pomeriggio con una nuova puntata in cui sentiremo ancora parlare del pomeridiano di sabato che non si è concluso in diretta e che lo farà oggi (o forse al massimo domani) nel pomeridiano di Canale5 alle 16.10 circa e poi quello di Italia1, alle 19.00. Chi ha seguito il pomeridiano di sabato sa bene che le sfide previste non sono andate in onda ma che la registrazione invece è andata avanti fino a metterle insieme ed ecco perché oggi pomeriggio ci ritroveremo davanti proprio all’esito di quelle che saranno le sfide di Arianna e Martina. La prima a scendere in pista sarà proprio la cantante che molte volte è stata mandata ai limiti della scuola salvo poi tornare dopo la sua vittoria schiacciante sulle sue rivali e sembra che sarà così anche oggi.

Martina e Arianna in sfida, oggi scopriremo come andrà a finire per loro…

Dall’altro lato abbiamo Martina, la ballerina di Lorella Cuccarini, mandata in sfida da Veronica Peparini che adesso si prepara a vedere se la sarda rimarrà nella scuola di Amici 2021 oppure no. Anche in questo caso i dubbi ci sono perché la stessa ballerina è convinta che lei non possa riuscire a spuntarla sulla sua rivale perché un giudice esterno potrebbe non notare alcune cose visto che sono molto simili. Le anticipazioni, però, rivelano che anche la bella morettina la spunterà per la felicità di Aka7even che non perderà la sua bella fidanzatina, almeno per adesso.



