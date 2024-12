Amici 2024, oggi 14 dicembre c’è una registrazione speciale: anticipazioni e quando va in onda

Se domani, su Canale 5, va in onda la nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, oggi 14 dicembre è prevista la registrazione di uno speciale che vedremo in onda nei prossimi giorni, prima della pausa natalizia del talent. Dal 23 dicembre, Amici 2024 va ufficialmente in pausa, il che vuol dire che domenica 22 dicembre sarà l’ultima puntata del pomeridiano, poi il talent condotto da Maria De Filippi tornerà a gennaio, direttamente dopo l’Epifania.

Lo speciale che verrà registrato oggi potrebbe andare in onda proprio prima di Natale, quindi settimana prossima, probabilmente nel corso di uno dei daytime. Ma cosa accadrà nel corso della puntata? Probabilmente ci sarà uno showcase dedicato a tre allievi: Antonia, Daniele e Luk3.

Amici 2024, in studio lo showcase di Antonia, Daniele e Luk3?

Nel corso della settimana appena trascorsa, Elena D’Amario ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici 2024 per fare una comunicazione a tre allievi. In sala relax, Antonia, Daniele e Luk3 hanno saputo dalla ballerina professionista che saranno i protagonisti di uno show tutto dedicato al loro talento. “Quest’anno ad Amici c’è una novità molto importante, avrete la possibilità di esibirvi davanti al pubblico in uno showcase tutto vostro, esclusivo, speciale, grazie anche al contributo di Enel.” ha annunciato Elena agli emozionatissimi allievi di Amici 2024.

Ciò vuol dire che la registrazione di oggi, 14 dicembre, di Amici 2024 potrebbe essere dedicata proprio a loro. Se così fosse, Antonia, Daniele e Luk3, e soltanto loro, avranno la possibilità di esibirsi davanti al pubblico in una o più performance. Una pratica che vedremo più volte nel corso dei prossimi mesi: tre esperti avranno infatti il compito di scegliere ogni volta i tre allievi più meritevoli per dare loro questa possibilità.