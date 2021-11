Amici 2021, Flaza risultata positiva al Covid/ “Malattia tremenda. Mi sto riprendendo”

L’ex allieva di “Amici” Flaza è risultata positiva al coronavirus. La cantante si trova in isolamento nella sua casa a Fregene. Lo ha annunciato lei stessa su Instagram rivolgendo un appello ai followers: “Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”. Non è chiaro se la ragazza fosse vaccinata. Il percorso di Flaza ad Amici è stato piuttosto breve. La cantante, infatti, è stata più volte rimproverata dai produttori e dalla stessa conduttrice del talent di Canale 5 per i suoi comportamenti scorretti durante la preparazione delle prove in settimana. Ecco perché alla fine la sua coach, Lorella Cuccarini, ha deciso di eliminarla dalla gara. Prima di andare via, però, Flaza si è lamentata. A detta sua, infatti, gli autori avrebbero fatto di tutto per metterla in cattiva luce, mandando in onda diversi filmati con errori e ritardi.

Flaza, insultata sui social, ha espresso poi rammarico: “Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così. Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero. Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me”. Molti hanno ipotizzato che la sua uscita di scena dal talent potesse essere collegata alla positività al virus.

Flaza viene criticata da Lorella Cuccarini: “Non sarebbe stato giusto…”

Il comportamento di Flaza non è piaciuto a Lorella Cuccarini. L’insegnante di “Amici” ha dichiarato: “Non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola. Sono paziente ma il talento da solo non basta in un comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole. E’ stata una scelta molto sofferta. Fa male vedere dei ragazzi di grande talenti che si bruciano perché non sanno stare all’interno di una comunità. E Amici è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali, ma di vita”. Lorella Cuccarini si è poi augurata che Flaza potesse trovare la sua strada facendo tesoro di un’esperienza così unica per arricchire il suo bagaglio musicale e di vita. Poi la Cuccarini ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto”.



