Flaza Amici 2021 rivelazione choc / “Due anni in depressione, ho dormito in stazione”

L’avventura di Flaza all’interno di Amici 2021, secondo alcune anticipazioni sulla puntata di questo pomeriggio, è finita. La giovane cantante non ha rispettato un’altra delle regole imposte dal programma. La ragazza, infatti, dopo aver infranto alcune regole ottenendo una punizione da parte di Lorella Cuccarini non ha imparato la lezione e non ha rispettato gli orari delle prove costume decidendo arbitrariamente di restare in casa nonostante gli incitamenti da parte dei suoi compagni, un ritardo che è costato caro alla giovane cantante che ha dovuto lasciare la scuola.

In uno degli ultimi daytmime del programma Flaza ha spiegato alcuni dei suoi atteggiamenti a Lorella Cuccarini alla quale ha svelato di essere stata in depressione e di aver affrontato anni complicati: “Ho avuto tanti problemi e non mi sono sentita capita nemmeno in casa mia. Questo mi ha portato a chiudermi. Per molti anni ho faticato ad aprirmi all’esterno. Adesso però le cose stanno cambiando”.

Flaza si confessa in lacrime a Lorella Cuccarini

Flaza, in lacrime, ha confessato alla sua professoressa di aver avuto diversi problemi negli anni precedenti che l’hanno portata ad essere la ragazza che è oggi, con tutti i suoi atteggiamenti che hanno fatto molto discutere all’interno della scuola: “Ho passato due anni e mezzo in depressione. Non sono più uscita e non ho più avuto amici, non avevo più nulla, soldi, non mi appassionavo a nulla. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni. Ci sono alcune cose che ancora non ho sistemato di me. Sto cercando di lavorare su diversi aspetti per migliorarmi, ma non è molto semplice”.

Mentre Lorella Cuccarini cercava di consolarla, Flaza ha confessato che durante questo brutto periodo da lei vissuto l’unica costante della sua vita era la musica e la scrittura di canzoni e ha voluto anche spiegare il perché di alcuni suoi comportamenti: “L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando ci sono situazioni in cui mi sento da meno, metto questo scudo per difendermi”.



