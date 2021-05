Amici 2021 truccato? Cecchi Paone non ha dubbi / “Trovo che tutto sia fatto per..”

Ci avviciniamo al traguardo di Amici 2021 e ovviamente si innescano puntuali le polemiche. Come ogni anno, intanto, gli ascolti del programma si confermano ottimi. La padrona di casa, Maria de Filippi, anche in quest’edizione è riuscita a coniugare ascolti ed un pizzico di rinnovamento. Tuttavia non mancano le teorie complottiste sull’esito del serale di questa edizione. Alcuni telespettatori, infatti, pensano che le dinamiche, e talvolta gli esiti delle sfide siano organizzati a tavolino. A smentire categoricamente questa ipotesi ci ha pensato uno spettatore interessato come Alessandro Cecchi Paone, che ha così risposto ad una critica sulle sfide di Amici nella sua nuova rubrica per Nuovo Tv: “Trovo che tutto sia fatto più che bene”, ha commentato brevemente Paone.

Alessandro Cecchi Paone "Insulti di Pio e Amedeo? DDL Zan ci difenderà"/ L'accusa...

Amici 2021 truccato? Per Cecchi Paone è un’ipotesi complottista

Alessandro Cecchi Paone, inoltre, ha aggiunto alcune altre considerazioni sul programma, traendo spunto dalla polemica sui risultati “strani” di alcune sfide. “Riguardo i suoi timori sui risultati, per favore non sia complottista e si diverta”, ha suggerito il giornalista ad un suo lettore. Cecchi Paone ha poi allargato il suo messaggio a tutta la platea di Amici 2021, in un certo senso rasserenandoli: “Non credo basti una serie di risultati uguali per dire che qualcosa non va – ha aggiunto – serve sempre una rinfrescata nelle presenze e nei meccanismi che regolano un talent storico e popolare come questo”

LEGGI ANCHE:

Cecchi Paone Vs Paolo Brosio "Campi su Medjugorje da 10 anni"/ Lui: "Ti denuncio!"FIDANZATO ALESSANDRO CECCHI PAONE, CHI È?/ "Tre anni di convivenza con Mario..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA