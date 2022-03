Amici 2022, Alex getta ombre su Luigi/ Il duro attacco “Guanto non equo”

Amici 2022, esplode la lite tra Alex e Luigi, in vista del secondo serale: volano accuse

Mentre si fa sempre più vicino il secondo appuntamento serale Amici 2022 (dopo il primo, che ha decretato le eliminazioni di Gio Montana e Alice Del Frate con annesse polemiche), nel daytime settimanale del talent di Canale 5 emerge un duro scontro che vede protagonisti Alex al secolo Alessandro Rina e Luigi Strangis. L’acredine tra i due cantanti scatta quando il membro del team ammesso al serale capeggiato da Rudy Zerbi, Luigi, viene a conoscenza in casetta del fatto che Alex abbia gettato ombre sul suo conto, tacciandolo di fare buon viso a cattivo gioco, di tenere cioè nascosti i suoi pareri come nel caso del guanto di sfida proposto dal suo insegnante che al primo serale lo schierava contro Crytical e che la giuria tecnica -composta da Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino- ha dichiarato “equo” rispetto al rifiuto del rapper alla sfida con lui.

A detta di Alex, come da lui stesso espresso, prima in confidenza con il latinista Leonardo e poi il rapper Crytical, Luigi non si sarebbe espresso sul caso “guanto di sfida”, per non dover ammettere l’iniquità della prova ai danni del suo team di appartenenza, capeggiato da Rudy Zerbi, fautore della proposta di sfida tra lui e Crytical su un medley di 3 canzoni rispettivamente rock, rock ‘nr roll e pop. “Io avrei detto che non è equo, non si è mai sentito un parere”, è l’affondo a distanza ai danni di Luigi da parte di Alex, che però controreplica al veleno quando -ormai stufo del chiacchiericcio mosso da quest’ultimo sul suo conto – passa all’attacco contro il diretto interessato e pupillo di Lorella Cuccarini. “Tu parli sempre degli altri e non pensi al tuo. Non ero lì per parlare…”, è la sentenza che Luigi muove contro Alex, accusandolo di “unfair play” e quindi mancata sportività, palesata nello sparlare contro di lui alle spalle.

Alex e Luigi si dichiarano guerra ad Amici 2022: cosa accade al serale Amici 2022

Lo scontro riscalda l’atmosfera nella casetta dei talenti di Amici 2022, sotto l’occhio indiscreto del resto degli ammessi al serale, con Alex che rivendica a Luigi il diritto ad esprimere un parere personale, anche dissidente rispetto al caso “guanto di sfida” che vede la giuria del serale ritenere “equa” la sfida proposta dal team di quest’ultimo contro Crytical e il team capeggiato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini: “Indipendentemente dalla giuria, posso avere un mio parere?”. “Rimane il tuo parere , ma non mi mettere in mezzo. Sei bravo a sparlare…” è la controreplica di Luigi ad Alex, che taccia quindi quest’ultimo di slealtà e mancata trasparenza nei rapporti con i compagni di studio. ,Ma Alex si lascia scivolare addosso tutto, dal momento che non cambia il suo parere su Luigi, il quale assumerebbe una condotta apartitica, senza mai esprimere un parere personale, al fine di mantenere salda la stima generale, in primis quella della giuria, che si nutre nei suoi riguardi, quando è in palio la vittoria di Amici 21.

