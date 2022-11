Amici 2022, fuori gli inediti Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G/ La data del rilascio

Amici 2022 di Maria De Filippi, Tommy Dali e Ndg sono battuti da Wax nella prima gara degli stream: arrivano i nuovi inediti

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 2022 di Maria De Filippi (Amici 22), con la nuova puntata domenicale del 13 novembre 2022 che su Canale 5 preannuncia la nuova gara inediti aperta tra Aaron Cenere, Niveo e Piccolo G. Al nuovo appuntamento domenicale del talent di Canale 5, se il contest delle radio aperto sul brano più radiofonico viene vinto da Federica Andreani con il brano Meno sola, il contest indetto sul sito RTL 102.5, aperto alle preferenze dei radioascoltatori, indica vincitore Tommy Dali con il brano Male, la gara di canto degli inediti che chiama al giudizio in una media ponderata con i voti delle radio i giudici esterni Beppe Vessicchio, Michele Bravi e Stash Fiordispino dei The Kolors, vede primeggiare Aaron Cenere con Universale. É quindi Aaron ad aggiudicarsi l’ospitata TV alla finale di Tu sì que vales. Ma non é tutto.

I primi inediti rilasciati ad Amici 2022, di Tommy Dalì, Wax e Ndg – Male, Turista per sempre e Fuori- danno vita alla prima gara inediti secondo gli stream su Spotify Italia, che vede primeggiare l’allievo di Arisa. Turista per sempre di Wax, infatti, si aggiudica il più alto numero di ascolti in streaming su Spotify Italia, al momento.

Aaron, Niveo e Piccolo G sono pronti al debutto su Spotify Italia

Così come emerge dai dati che si registrano su Spotify Italia il 13 dicembre 2022, ad Amici 22 Wax primeggia con 198.667 ascolti per Turista per sempre, Tommy Dali con Male, invece, segna 114.633 stream, e sul terzo podio habemus Ndg con Fuori, a quota 111.350 stream. E la puntata domenicale, inoltre, preannuncia anche la nuova gara inediti che si apre tra Aaron Cenere, Piccolo G e Niveo, dal momento che per la mezzanotte del 15 novembre 2022 é previsto il rilascio su tutte le piattaforme musicali degli inediti dei tre cantautori di Amici 22, rispettivamente Universale, Più mia e Scarabocchi.

Come evolverà la competizione di Amici 2022 nel canto? E soprattutto chi si aggiudicherà il primato in termini di stream su Spotify Italia? Nel frattempo, spopola ovunque il nuovo singolo degli ex Amici 21, LDA e Albe…

