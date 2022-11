Amici: LDA e Albe diventano tendenza su YouTube/ Il traguardo con Cado

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe debuttano in Top20 tra i video di tendenza su YouTube : il traguardo di Cado

A partire dall’11 novembre 2022, LDA e Albe celebrano il rilascio di Cado e i suoi primi frutti, come il traguardo raggiunto in queste ore su YouTube. Sulla scia di una gran moltitudine di consensi social che ha ottenuto il rilascio di Cado, il duetto tanto atteso che vede protagonisti LDA e Albe, dopo il percorso di studi nel canto che i due giovani cantautori hanno avviato ad Amici 21 di Maria De Filippi , raggiunge al debutto su YouTube la posizione #20 tra le tendenze dei video più visti, imponendosi quindi come un trend sulla nota piattaforma musicale. Un traguardo -quello messo a segno nella data del rilascio- che il duetto di Amici 21 si aggiudica con il solo video dell’audio integrale di Cado, il nuovo singolo che Luca D’Alessio in arte LDA ha rilasciato in collaborazione con Albe al secolo Alberto La Malfa. Questo, mentre i fan dei due cantautori attendo impazienti il rilascio del video ufficiale.

Ma non é tutto. Perché, all’indomani della data del rilascio di Cado su tutte le piattaforme musicali e in rotazione radiofonica, il duetto sale tra le tendenze su YouTube, superandosi, passando quindi alla posizione #18, alle ore 09:50 del 12 novembre 2022. Un salto di qualità importante per Cado, che fa della collaborazione extra Amici 21 un sodalizio artistico e personale tra i due “rivali amici” ben riuscito, finalizzato dal co-autore con LDA e Albe, Alessandro Caiazza, e il produttore Steve Tarta, per la casa discografica che arruola il figlio di Gigi D’Alessio, Columbia Records (Sony Music Entertainment Italy) .

Nel frattempo, i due ex Amici 21 sono attesi ad Amici 22 di Maria De Filippi in corso, tra gli ospiti in studio. Che la regina di ascolti di Canale 5, con la complicità del duo di Amici 21, possa accontentare le richieste dei fan per un ritorno in grande stile dei cantautori al talent show? Staremo a vedere cosa accadrà e, intanto, Gigi D’Alessio e Carmela Barbato, ex coniugi e genitori di LDA, si aggiungono con la loro reaction alle reazioni più disparate del web rispetto al rilascio di Cado…













