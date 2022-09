Amici 2022, Ludovica Grimaldi in tour con Marco Mengoni/ Il nuovo traguardo

Amici 2022, Ludovica Grimaldi conquista il live di Marco Mengoni: la vittoria della gara di ballo alla seconda puntata del 25 settembre

In data odierna domenica 25 settembre 2022, va in onda la nuova e seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi , le cui annesse anticipazioni tv riprese da Amici news vedono Ludovica Grimaldi conseguire il primo e importante traguardo al debutto ad Amici. Ebbene sì, la ballerina scelta dalla new-entry tra i professori di Amici per Amici 2022, Emanuel Lo, su votazioni espresse top-secret dalla compagine dei 19 concorrenti ammessi alla scuola (lei stessa inclusa) -per la selezione dei concorrenti del nuovo contest di improvvisazione nel ballo aperto sull’ingaggio nel cast del live di Marco Mengoni, viene chiamata a scontrarsi con gli altri allievi Megan e Samuel. A giudicare le esibizioni registratesi per la gara interna di ballo è l’ospite speciale in studio nonché ex Amici, Giuseppe Giofré, chiamato a stilare una personale classifica di gradimento per l’occasione. Il contest vede Ludovica Grimaldi sbaragliare la concorrenza della classe di ballo, ed è così che la ballerina allieva di Emanuel Lo conquista la sua prima grande vittoria ad Amici 2022. L’aspirante ballerina professionista di hip hop si esibirà al Palalottomatica per il concerto di Marco Mengoni del prossimo 22 ottobre 2022. Un traguardo importante per l’hip hop seguito dall’ala protettrice di Emanuel Lo, artista dal talento poliedrico e compagno della cantante Giorgia, entrato nel cast dei professori di Amici 2022 e in sostituzione di Veronica Peparini.

Ludovica Grimaldi: chi è la ballerina hip hop di Amici 2022

Ludovica Grimaldi può dirsi la grande promessa dell’hip hop targata Amici 22, con il nuovo ed importante traguardo raggiunto in tv. La giovane dancer ha 20 anni ed è originaria de L’Aquila. Di lei l’insegnante Emanuel Lo si dice del tutto entusiasta: “Io ti ho dato il mio sì, ma Amici 22 è lungo e va supportato da te, la tua danza e la tua testa: non devi mai sminuirti”, dichiara il professore in uno degli incontri conoscitivi con Ludovica Grimaldi, registratosi nel daytime di Amici 2022.

