Amici 2022, Rita Danza eliminata? /La ballerina è ultima in classifica

Amici 2022 di Maria De Filippi, Rita Pompili in arte Rita Danza è ultima in classifica: Giuseppe Giofré la stronca alla seconda puntata

Il 25 settembre 2022, alle ore 14 e su Canale 5, va in onda la nuova e seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, che vede Rita Pompili in arte Rita Danza rischiare l’eliminazione dal talent show. La ballerina classica, alla prima puntata di Amici 2022, ha avuto accesso al talent per la promozione alla scuola voluta dall’insegnante di danza classica Alessandra Celentano, che l’ha accolta nel suo team. Tuttavia, in occasione della gara interna di ballo, giudicata dall’ospite speciale ed ex Amici Giuseppe Giofré, Rita Pompili vedrà posizionarsi all’ultimo posto nella classifica di gradimento finale, stilata dall’esperto di danza. Come risaputo rispetto al regolamento di Amici 22, gli ultimi due allievi concorrenti in classifica sono chiamati al centro studio, al cospetto del giudizio dei professori del talent, con il rischio di eliminazione definitiva.

Rita Danza verso l’eliminazione definitiva da Amici 2022?

Così come riprendono le anticipazioni tv della seconda puntata di Amici 2022 di Maria De Filippi, riportate da Amici news su Twitter, la ballerina 21enne e originaria di Padova, Rita Pompili in arte Rita Danza, si posiziona ultima con una media di voti pari alla sufficienza, 6, preceduta in classifica da Maddalena, Mattia Zenzola, Gianmarco e Samu, che primeggia con una media pari a 9.2, dettata dall’esperto ospite ad Amici 2022, Giuseppe Giofré, come preannunciato dagli spoiler tv.

