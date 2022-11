Amici 2022 taglia il giudizio su Mattia Zenzola? / L’accusa: “Dovrebbero vergognarsi”

Amici 2022 di Maria De Filippi, tagliato il giudizio sul talento di Mattia Zenzola: la contestazione web

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 2022 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola finisce al centro di una contestazione social esplosa nel web a sua difesa e contro il talent. La querelle social prende vita da una serie di contestazioni degli internauti mosse a carico di Amici 2022, per il sospetto taglio di un giudizio espresso dal giudice Froz su Mattia Zenzola in occasione della gara di ballo indetta tra i talenti ballerini, nella puntata domenicale del 6 novembre 2022. Come segnalato dal pubblico TV attivo nel web, la produzione del talent avrebbe censurato lo spezzone in cui il giudice di ballo Froz si palesa intento a sentenziare sulla performance domenicale di Mattia, con il taglio che si limita al sonoro quesito: “Posso dare il voto?”. A seguire, viene poi trasmesso il commento carico di consenso di Cristiano Malgioglio, ospite in studio come giudice della rinnovata gara canto domenicale delle cover indetta tra gli allievi cantanti.

E ora, a margine della “censura” segnalata dal web, via social, i telespettatori si chiedono cosa possa aver dichiarato l’esperto di ballo Froz da meritare il taglio dalla puntata.

La congettura web ai danni di Amici 2022

In risposta della curiosità del web, Amici news, tramite fonti insider su Twitter replica: “Froz ha detto che gli era arrivata l’energia dell’esibizione e Mattia aveva ricevuto anche dei complimenti“. Da qui, quindi, si infiamma la polemica web con le contestazioni social che tacciano il talent di tagliare corto sul percorso artistico di Mattia, facendo emergere il latinista a determinate condizioni e secondo le necessità Auditel del talent, in primis con le immagini della lovestory altalenante intrecciata con la compagna di classe ballo, Maddalena Svevi: “Sono nera” oppure “Però per far vedere Maddalena che lo bacia mentre lui sta fermo a guardare il vuoto la mettiamo, dovrebbero vergognarsi, ecco“, si legge tra le contestazioni social più aggreganti del momento. Che il taglio tanto discusso possa essere dipeso dai limiti della durata dei tempi previsti per la puntata domenicale oggetto del contenzioso?

