Il percorso di Mattia Zenzola ad Amici è stato tutt’altro che semplice. Il ballerino ha vissuto ben due edizioni del programma di Maria De Filippi, dopo che la prima volta è stato costretto a fermarsi per via di un brutto infortunio che gli ha lesionato la caviglia. Ex allievo di Raimondo Todaro, allora professore di Amici, ha dovuto per forza abbandonare il talent dopo aver accusato un dolore al piede, che purtroppo lo ha portato a doversi ritirare definitivamente dal reality di Canale 5.

Purtroppo è stata una scelta sofferta, presa dopo la visita medica. A comunicare al ragazzo la decisione del programma è stata la stessa Maria De Filippi che con la sua solita delicatezza materna ha voluto parlargli dicendo che quello era il momento di fermarsi e di curare il piede per tre settimane. Se poi la caviglia non fosse guarita, il giovane sarebbe dovuto andare definitivamente via da Amici. Mattia Zenzola, all’epoca dei fatti, era scoppiato in un pianto disperato incapace di restare ad aspettare guardando gli altri concorrenti andare avanti.

“Andarsene così è la cosa più brutta che mi potesse capitare.“, aveva spiegato Mattia Zenzola in una valle di lacrime. “Come faccio a stare tre settimane con il pensiero che posso andarmene? Non ce la faccio. Se torno a casa non so neanche io che cosa farò. Il mio sogno era entrare qui”. Durante quei momenti i compagni di Mattia si sono stretti intorno a lui, consolandolo durante il suo pianto disperato. Oltretutto, il ballerino aveva anche rischiato di perdere suo padre poco prima di riuscire ad entrare ad Amici di Maria De Filippi.

La notizia era arrivata nel 2022 ma fortunatamente nulla è andato perduto e il ballerino ha avuto la possibilità di continuare il suo cammino nel talent, per poi vincere nell’edizione di Amici 2023. All’epoca, Angelina Mango era arrivata seconda e Mattia Zenzola era uscito dal programma ringraziando tutti, in particolare il suo maestro Raimondo Todaro e i giudici, che lo hanno condotto fino a quel punto del talent di Canale 5. In particolare, le parole a Maria De Filippi hanno commosso i fan: “Grazie a te perché mi hai cambiato la vita“, e ancora, “Sono tornato e mi avete fatto rivivere, mi avete fatto sentire a casa: grazie“.