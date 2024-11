Amici 2024, anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 10 novembre su Canale 5

Oggi 10 novembre 2024 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, come sempre condotta da Maria De Filippi. Gli allievi della nuova edizione tornano protagonisti al centro dello studio per esibirsi di fronte alla giuria esterna, che questa settimana sarà composta da tre professionisti del mondo del canto e del ballo. A giudicare la gara di canto sarà il celebre cantante Ermal Meta e il volto ormai di casa ad Amici Cristiano Malgioglio. La gara di danza sarà invece giudicata da una ex maestra del talent: Veronica Peparini.

Cristiano Malgioglio, oltre a giudicare la gara, sarà anche uno degli ospiti musicali di oggi e si esibirà ad Amici 2024 nel suo nuovo singolo. Come sempre, Maria De Filippi ospiterà anche un suo ex allievo che questa settimana è la cantautrice Giordana Angi. Anche lei canterà al pubblico di Canale 5 il suo nuovo singolo.

I compiti e le sfide della settima puntata di Amici 2024

Oltre alle consuete gare di canto e ballo, ad Amici 2024 andranno in scena le sfide dei due allievi che la scorsa settimana si sono classificati ultimi in classifica. Parliamo di Sienna, allieva di Emanuel Lo, ormai arrivata alla sua seconda sfida, e di Ilan Muccino, allievo di Rudy Zerbi che invece affronta la sua prima maglia rossa. Sarà poi la volta delle verifiche dei professori: in settimana sono stati assegnati dei compiti extra ad alcuni allievi, che verranno mostrati e giudicati oggi. In particolare, saranno Alessia, allieva della maestra Celentano, a dover dimostrare il compito assegnatole da Emanuel Lo, e Rebecca, allieva di Deborah Lettieri, a dimostrare quello avuto dalla Celentano.

Anche in questa nuova puntata di Amici 2024 verranno messi in discussione alcuni degli allievi. Ricordiamo, infatti, che i professori hanno la possibilità di proporre l’eliminazione o la sostituzione di uno degli allievi della scuola qualora il suo rendimento non fosse soddisfacente. (Clicca qui se vuoi scoprire in anticipo cosa accadrà nella puntata di oggi)

Come vedere Amici 24 in diretta streaming

La nuova puntata di Amici 2024 regalerà al pubblico anche qualche momento di ilarità ma, soprattutto, nuovi scontri tra i professori. In particolare Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini torneranno a punzecchiarsi per le diverse visioni su un allievo in particolare.

Ricordiamo che è possibile seguire la puntata di oggi di Amici 24 non solo in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.