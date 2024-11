Amici 2024, le anticipazioni della registrazione del 10 novembre: TrigNO nel mirino di Rudy

Le anticipazioni della puntata di Amici 2024 del 10 novembre annunciano il ritorno in studio di Giulia Stabile. Dopo mesi a Londra, dove ha studiato e ha ballato, la ballerina e volto del programma ha fatto ufficialmente il suo ritorno in studio dove lavorerà sempre nel cast dei professionisti. E parlando proprio di ballo, i dettagli della gara di danza, svelati da SuperguidaTV, svelano che Alessio ha ricevuto grandi complimenti da Veronica Peparini, giudice esterno della puntata. Per lei, l’allievo di Emanuel Lo ha un grande talento.

Le anticipazioni di Amici 2024 ci svelano, inoltre, che TrigNO è finito nuovamente nel mirino di Rudy Zerbi, che ha criticato aspramente la sua esibizione in studio. Critica sulla quale si è poi detto d’accordo anche Cristiano Malgioglio. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alessia in sfida, bene Alessio

Com’è andata la gara di ballo del pomeridiano di Amici 2024 del 10 novembre e qual è stata la classifica? Scopriamo dalle anticipazioni che giudice della nuova puntata è stata Veronica Peparini e ha giudicato quella di Alessio la migliore performance della gara. L’allievo di Emanuel Lo balza, dunque, al primo posto della classifica, seguito al secondo da Daniele, che per la prima volta lascia la vetta. Terza è Rebecca, seguita al quarto posto da Teodora. Ultima in classifica è infine Alessia, che finisce dunque in sfida la prossima settimana insieme a Luk3.

Sempre Alessia è stata la protagonista di un nuovo compito assegnatole stavolta da Emanuel Lo. L’allieva della maestra Celentano si è esibita su una coreografia di hip hop. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sienna eliminata!

Arrivano le prime anticipazioni della registrazione della puntata di Amici 2024 del 10 novembre e ci svelano che Sienna, ballerina della squadra di Emanuel Lo, è stata definitivamente eliminata. Stando a quanto svela SuperguidaTv, la ballerina ha sostenuto la sua sfida ma ha perso contro la sfidante Francesca, che è dunque la nuova allieva del programma. Ilan è invece riuscito a vincere la sua sfida di canto e a rimanere nella scuola.

Passando invece alla gara di ballo, a giudicarla sono stati Cristiano Malgioglio ed Ermal Meta. A classificarsi al primo posto è stata Chiamamifaro, seguita al secondo posto da Nicolò. Ultimo in classifica, per la seconda volta a distanza di poche settimane, è Luk3, che dovrà dunque sostenere un’altra sfida la prossima puntata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024, anticipazioni registrazione puntata 10 novembre su Canale 5: nuove gare e sfide

Oggi 7 novembre si registra una nuova puntata del pomeridiano di Amici 2024, che ritrova alla conduzione Maria De Filippi. In studio sono attesi nuovi ospiti che avranno il compito di giudicare le performance degli allievi nelle nuove gare di canto e ballo. Ad osservarli e giudicarli dalla propria cattedra ci sono però anche i professori: Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini per il canto; Alessandra Celentano, Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per il ballo.

La votazione delle nuove esibizioni servirà a stilare una classifica che avrà un primo, e dunque vincitore della gara, ed un ultimo classificato che sarà l’allievo che finirà in sfida la prossima settimana. E, a proposito di sfide, anche questa settimana sono due i ragazzi che rischiano il posto.

Le sfide di Sienna e Ilan ad Amici 2024

La scorsa settimana Sienna e Ilan si sono classificati ultimi nella gara di Amici 2024. Per la ballerina di Emanuel Lo non è la prima volta: la danzatrice Oriella Dorella ha trovato in lei poca grazia e una tendenza alla ginnastica più che alla danza, motivo per il quale il suo è stato il punteggio più basso tra quelli dati ai ballerini di Amici 2024. L’interpretazione fatta da Ilan del suo inedito non ha invece colpito Noemi e Michelangelo, motivo per il quale è finito all’ultimo posto. Un esito che ha pesato molto sull’allievo di Rudy Zerbi che, tornato in casetta, è poi crollato in lacrime. Oggi entrambi dovranno affrontare le loro sfide: riusciranno a superarle o ci sarà chi deve abbandonare la scuola definitivamente?

Nel corso della puntata saranno poi affrontati i compiti assegnati dai professori, che potrebbero causare degli scontri interni ma anche delle insufficienze.

Amici 2024, nuove proposte di eliminazione?

La nuova registrazione di Amici 2024 potrebbe inoltre essere caratterizzata da nuove proposte di eliminazione da parte dei professori. Finora sono stati tirati in ballo Luk3 (per ben due volte) da Anna Pettinelli, e Sienna dalle due maestre di danza. A chi toccherà oggi? Sarà inoltre interessante scoprire se ci saranno ulteriori ripercussioni su TrigNo dopo i suoi comportamenti scorretti delle ultime settimane.